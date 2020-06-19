Eğlencede fiziki mesafeye korumadılar, ceza yediler Eğlence mekanında sosyal mesafeye uymayanlara ceza

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Konya’da bir eğlence mekanına baskın düzenleyen polis, sosyal mesafe kuralına uymayan 25 kişiye idari işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Selçuklu ilçesinde bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Yapılan kontrollerde, iş yerinin TAPDK belgesinin bulunmadığı, tütün ürünleri kullanımının olduğu, iş yerinde çalışan şahısların kimlik bildirimlerinin yapılmadığı tespit edilerek idari işlem yapıldı. Ayrıca eğlence mekanında 25 kişiye Hıfzısıhha Kanunu kapsamında 25 sosyal mesafeye uymamaktan işlem yapılırken, iş yeri sorumlusu E.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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