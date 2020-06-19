Hüyük’te yol çalışmaları

Konya’nın Hüyük ilçesinde, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Hüyük’te devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyen ve faaliyetler hakkında ilgililerden bilgi alan Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, “Hüyük’te başlayan Hüyük çift şeritli çevre yolu, HüyükMutlu arasındaki köprü ve virajları ortadan kaldıracak yol düzenlemesi, Değirmenaltı ve Budak mahallelerimizdeki yol düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu yol çalışmalarındaki katkı ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve ekibine ilçemiz adına sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.