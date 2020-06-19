Kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı (2)

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<br>KAMYON ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ <br>Konya'da, yönetimindeki kamyonla, iddiaya göre ışık ihlali sonucu hafif ticari araca çarpıp, sürücü Ali Yıldız'ın yaralanmasına, Fatma Yıldız ve Emine Pala'nın ölümüne neden olan sürücü Hasan İbiş, 'taksirle yaralama ve öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi<br>İbiş'in ifadesinde, ''Ben geçerken sarı ışık yanıyordu. Selektör yaptım ama kurtaramadım. Kamyonu terk etmemin nedeni, yakınları gelir diye endişelenip, uzaklaştım. Polise teslim olacaktım'' dediği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK <br>2020-06-19 17:19:55<br>

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