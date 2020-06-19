Kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı (3)

<br>KAMYON ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI <br>Konya'da, dün, ışık ihlali yaparak hafif ticari araca çarpıp sürücü Ali Yıldız'ın yaralanmasına, Fatma Yıldız ile Emine Pala'nın ölümüne yol açan kamyonun sürücüsü Hasan İbiş, 'taksirle yaralama ve öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK <br>2020-06-19 20:18:19<br>
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