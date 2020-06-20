Müebbet ve 12 yıl hapse mahkum cezaevi firarisi, güvercin uçururken yakalandı

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<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş müebbet ve 12 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Nuri Yaman (43), güvercin uçururken yakalanarak, gözaltına alındı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'kasten ve tasarlayarak adam öldürme' suçundan müebbet ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Nuri Yaman'ın, Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'ndeki müstakil bir evde olduğunu belirledi. Hemen adrese giden polis ekipleri, Yaman'ı, çevresinde güvenlik tedbiri aldığı evin bahçesinde, güvercin uçururken yakalayarak, gözaltına aldı.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaman, tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-06-20 09:54:44<br>

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