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Konya'nın korona virüs vakası görülmeyen ilçesinde vefa ve sosyal destek grubu yemekte buluştu

İHA

Konya'nın alınan tedbir ve önlemlerle bugüne kadar hiç korona virüs vakası görülmeyen ilçesi olan Derebucak'ta, İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan bu sürece olağanüstü katkı sunan vefa ve sosyal destek grupları onuruna yemek verdi.

Konya'nın korona virüs vakası görülmeyen ilçesinde vefa ve sosyal destek grubu yemekte buluştu

Konya’nın alınan tedbir ve önlemlerle bugüne kadar hiç korona virüs vakası görülmeyen ilçesi olan Derebucak’ta, İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan bu sürece olağanüstü katkı sunan vefa ve sosyal destek grupları onuruna yemek verdi.
Beyşehir Öğretmenevi’nde verilen yemekte konuşan Kaymakam Coşkun Doğan, vefa sosyal destek gruplarında gönüllü olarak çalışan kamu çalışanları ile mahalle muhtarlarına hitaben bir konuşma yaptı. Kaymakam Doğan, korona virüs salgınıyla mücadelede devletin ulusal baz da aldığı tedbirleri kendilerinin de ilçe özelinde aldıklarını vurgulayarak, “Bilindiği üzere belli bir tarihten sonra 65 yaşından büyük vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Bu vatandaşlarımızın hayatlarını idame ettirecek ihtiyaçlarını bizler sizlerle beraber karşıladık. İlçemizde vefa sosyal destek grubuna bağlı sizlerin de içerisinde bulunduğu toplam 4 adet alt çalışma grubu kurduk. Bu grupla beraber gece, gündüz demeden tüm vatandaşlarımızın yanında olduk; ilaç isteyene ilaç, ekmek isteyene ekmek gönderdik, maaşı bitenin parasını çektik teslim ettik, pazar ihtiyacını karşıladık vatandaşlarımızın. Tabiri caizse Derebucak’ta Kaymakamlık olarak sosyal devletin en güzel görüntüsünü çizdik” dedi.

“Virüsün giremediği ilçe Derebucak”
Kanuni Sultan Süleyman’ın “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözünü hatırlatan Doğan, “İşte içerisinde bulunduğumuz şu günlerde tam da böylesine güçlü, böylesine güvenilir, böylesine vatandaşların refahını düşünen bir devletin mensubu olarak gerekli şekilde vatandaşlarımıza yardım ettik. Sizler böylesine önemli bir süreçte kapı kapı dolaştınız, belki de virüsün en fazla yayılma ihtimali sizler üzerindeydi, günde temas ettiğiniz kişi sayısı çok fazlaydı ama Allah’a şükürler olsun kaymakamlığımızın, emniyetimizin, jandarmamızın yapmış olduğu uygulamalarla bugün burada büyük bir onur ve gururla ‘virüsün giremediği ilçe Derebucak’ diyoruz” ifadelerine yer verdi.
Derebucak’ta almış oldukları önlemlerin bazı ilçelere göre farklı gelmiş olabileceğini, ancak yönetim tarzını hiçbir ilçe ve ille kıyas etmediklerinin de altını çizen Kaymakam Doğan, sadece vatandaşların sağlığını düşündüklerini nihai hedeflerinin de bu süreci sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde atlatmak olduğunu dile getirdi. Kaymakam Doğan, normalleşme sürecinde de ilçede korana virüs vakası görülmemesinin vatandaşları ve kendilerini rehavete sürüklememesi gerektiğini vurguladı.

“Bu noktadan sonra vatandaşlarımız kendi tedbirlerini almalıdır”
Kaymakam Doğan ilçe halkına uyarılarda da bulunarak, “Bu noktadan sonra tüm vatandaşlarımız kendi tedbirlerini kendileri almalıdırlar; bizim kaymakamlık olarak üzerimize düşeni sonuna kadar yaptığımızı düşünüyorum. Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk andan beri her türlü maddi ve manevi şekilde vatandaşlarımızı destekledik, pandemi yardımlarını dağıttık, maskeler ve temizlik kitleri dağıttık, almış olduğumuz İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği sosyal mesafe ve maske takılmasını denetledik. Şükürler olsun bugün içerisinde bulunduğumuz noktada Derebucakımızda herhangi bir vaka olmadan hayatımızı devam ettiriyoruz. Tabi bunda siz vefa sosyal destek gruplarının emeği yadsınamaz derecede büyüktür, Allah hepinizden razı olsun. Bugün burada tüm arkadaşlarım gönüllü şekilde çalıştılar, emniyetimiz, polisimiz, jandarmamız, muhtarlarımız, milli eğitim mensuplarımız, imamlarımız, bu saydığım gruplardan kimse ikramiye almadı, gönüllü olarak çalıştınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah ailenizle beraber ağzınızın tadını bozmasın diyorum. Rabbim birliğimize, dirliğimize zeval vermesin, devletimizi, milletimizi korusun inşallah” şeklinde konuştu.
Yemeğe, Hüyük İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Derbent Kaymakamı Yakup Papaker ile Beyşehir ve Derebucak ilçelerinin bazı kurum amirleri, mahalle muhtarları, vefa sosyal destek grubu mensubu kamu çalışanları katıldı.

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