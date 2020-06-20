Uzm. Dr. Karpuzoğlu: “Egzersiz ve rehabilitasyon ALS hastalığında çok önemlidir”

Nöroloji Uzmanı Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığının erkeklerde daha fazla görüldüğünü ifade ederek, egzersiz ve rehabilitasyonun çok önemli olduğunu söyledi.

Medova Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, ALS hastalığının beyin ve omurilikteki üst ve alt motor nöronlar adı verilen sinir hücrelerinin harabiyeti ile karakterize ilerleyici bir hastalık olduğunu söyledi. Klinik bulguların genellikle 5060 yaşlarında başladığını anlatan Nöroloji Uzmanı Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, “Kesin sebebi belli olmayan hastalıkta viral enfeksiyonlar, kurşun, civa ve aluminyum gibi ağır metal zehirlenmelerinin rolünün olabileceği söylenmektedir. Hastalığın çok az bir kısmı ailesel olup, bu vakalarda hastalık daha erken yaşlarda başlar. Kadınlar bu hastalık açısından biraz daha şanslıdır. Erkeklerde hastalık bir miktar daha fazla görülür” dedi.



“Tanı anından sonra ortalama yaşam süresi 56 yıldır

Sebebi bilinmeyen bir şekilde omurilik ve beyin sapında motor nöronlarda glutamat ve kalsiyum birikimine bağlı olarak sinir hücresi ölümü gerçekleştiğini ifade eden Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, “Hastalar genelde kas güçsüzlüğü ile hastanelere müracaat ederler, hastalığın başlangıç dönemlerinde bu güçsüzlük tek taraflı ayakta ve ya elde olabilirken zamanla ilerlemekte ve çift taraflı olabilmektedir. Zamanla kaslarda erime, kramplar, seyirmeler, yutma ve solunum güçlüğü gibi bulgular da eklenir. Bilinç bu hastalarda son döneme kadar kapanmaz. En son aşamada hastalar yatağa bağımlı, beslenme tüpü yardımı ile burun veya mideden beslenir ve solunum cihazına bağlı hale gelir. Hızlı kötüleşme ile seyreden bu hastalıkta tanı anından sonra ortalama yaşam süresi 56 yıldır” diye konuştu.

ALS hastalığının tanısında iyi alınmış hasta öyküsü ve muayene bulgularının çok önemli olduğunun altını çizen Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, laboratuvar testlerinin tanının desteklenmesinde yardımcı olduğunu aktardı.



“Egzersiz ve rehabilitasyon bu hastalıkta çok önemlidir”

Hastalığı tamamen iyileştirecek bir tedavinin şu an için bulunmadığını ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, “Beraber Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onay verdiği Riluzol 100 miligram isimli ilaç hücrelerde glutamat birikimine bağlı hücre ölümünü engelleyerek kısmi fayda sağlamaktadır, ama ilerlemeyi durduramamaktadır. Semptomatik ve destekleyici tedavi hastaların yaşam kalitesini ve yaşam süresini artırmaya yardım eder. Özellikle egzersiz ve rehabilitasyon bu hastalıkta çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

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