Cuma namazı için stada alınmayan Osman dede, o kareyi çekenle tanıştı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 65 yaş üzeri olduğu için cuma namazının kılınacağı stada alınmayan 88 yaşındaki Osman Duymaz, kendisini stadın duvar gerisinde namaz kılanları izlerken fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşarak ülke gündemine taşıyan Alper Şener ile bir araya geldi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından "Babalar Günü" dolayısıyla düzenlenen “Bu adam benim babam” konulu fotoğraf yarışmasında jürinin sosyal medyada en fazla beğeni alan fotoğraf karesi ödülüne, Alper Şener'in çektiği 65 yaş üzeri olduğu için cuma namazının kılınacağı stada alınmayan 88 yaşındaki Osman Duymaz'ın stadın duvar gerisindeki hüzünlü bakışının yer aldığı fotoğraf layık görüldü. Av tüfeği sektöründe silah parçası üretimi işinde çalışan Alper Şener, kazandığı ödülü evinde ziyaret edip tanıştığı Osman Duymaz'a vermek istedi. Osman Duymaz, kendisine verilmek istenilen ödülü, “Bu benim hakkım değil” diyerek önce kabul etmek istemedi. Ancak yarışma sponsorlarından sarraf Hasan Soylu, Osman Duymaz’ın bu hediyeyi söz konusu gerekçe ile kabul etmeyeceğini düşünüp Alper Şener için de ayrı bir hediye hazırlayıp getirdiklerini aktarınca kabul etti. Osman Duymaz’a ayrıca yarışmada ödül kazanan o fotoğraf karesi de çerçeveli haliyle hediye edildi.



"Kendisini öyle görünce dayanamadım ve fotoğraf karesini cep telefonumla çektim"

Kendisine yarışmada ödül kazandıran fotoğraf karesinin hikayesini anlatan Alper Şener, av tüfeği sektöründe silah parçası üretimi işinde çalıştığını belirterek, “O gün, fotoğraftaki şekilde otururken ‘amca ne yapıyorsun’ orada diye soru sordum. Kendisi de ‘benim yaşım genç olduğu için içeriye almadılar’ dedi, esprili bir şekilde cevap vermişti. Ben de o anda kendisini böyle görünce dayanamadım ve fotoğraf karesini cep telefonumla çektim. Sosyal medya hesabımda paylaşınca bir anda bayağı bir yayıldı, büyüdü. Ben de buralara kadar geleceğini tahmin etmiyordum. Ondan sonra da bu zamana kadar kendisini görme şansım olmamıştı. Bugün kendisinin yanındayız ve tanıştık. Çok iyi bir insan” diye konuştu.

Çektiği fotoğraf karesiyle yarışmaya da girdiğini vurgulayan Alper Şener, herhangi bir ödül beklemediğini ancak sosyal medyada bayağı bir beğeni alınca beğeni dalında ödül kazandığını da vurgularken, “Beğeni dalında birinci olduk. Herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda da aldığım hediyeyi Osman amaya hediye etmek istedim, çünkü o fotoğrafın kahramanı Osman amca idi. Osman amca gerçekten çok iyi kalpli bir insan, o fotoğrafta ne ise burada da o şekilde gördüm, tanıdım. İyi ki de tanımışım” ifadelerini kullandı.



Gazeteciler evine gelince sosyal medyada popüler olduğunu anlamış

Cuma namazı için gittiği stattan geri çevrildikten sonra sosyal medya paylaşımı ve basında yer alan haberlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Başdanışmanı Mustafa Akış aracılığıyla seccade, tespih ve bazı hediyeler gönderdiği 88 yaşındaki Osman Duymaz da, stat dışında içeride namaz kılmak için bir araya gelen vatandaşlara bakarken fotoğrafını çeken kişiyi bugüne kadar hep merak ettiğini söyledi. Osman Duymaz, “Kendisiyle o gün konuştuk. Şimdi hatırladım görünce kendisini. Ama o arkadaşın böyle bir şey yapacağından haberim yoktu. Yaptığını da bildiğim yoktu. Bu durum karşısında bu kadar Cumhurbaşkanımızın da bu şekilde göreceğini bilmiyordum. Bu işin Cumhurbaşkanımıza kadar varıp, Cumhurbaşkanımızın bana bir hediye göndereceğini, böyle büyüyeceğini bilmiyordum Allah var. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu fotoğrafı çekene de haber yapan siz gazetecilere de ziyarete gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Mustafa Akış, milletvekilimiz Gülay Samancı ve herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız bu kadar derdinin, sıkıntının, telaşının içinde bizi düşünmüş ve bir hediye göndermiş" diye konuştu.

Stadyumda fotoğrafının çekilip sosyal medyada gündem olduğunu torunlarının söylemesine rağmen inanmadığını, daha sonra evine gazetecilerin de gelip durumu anlatması üzerine inandığını da dile getiren Duymaz, “Torunlar söyleyince ben inanmadım, hiç inanmadım. Sizler evime gelinceye kadar hiç inanmadım. Bir şeyden haberim yok, bildiğim yok. Böyle bir şey düşünmüyordum. Allah razı olsun sizlerden” şeklinden konuştu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da, yarışmada en fazla beğeni ödülü alan Alper Şener ile diğer kategorilerde dereceye giren isimleri kutlarken, yaşanan süreç nedeniyle ödül töreni yapmadıklarını ev ziyaretleriyle ödül kazanan isimlere hediyelerinin verildiğini kaydetti.

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