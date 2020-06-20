Konya Büyükşehir Stadyumu dezenfekte edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>KONYA, (DHA)Konya Büyükşehir Belediyesi, yarın Konya´da oynanacak İttifak Holding Konyaspor Demir Grup Sivaspor maçı öncesinde, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi.<br>Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında Süper Lig´in 28´inci haftasında İttifak Holding Konyaspor´un Demir Grup Sivasspor´u sahasında konuk edeceği karşılaşma öncesinde Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun dezenfeksiyonunu yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, çim zemin başta olmak üzere soyunma odaları, tribünler, hakem odaları, yedek kulübeleri ve futbolcuların sahaya çıkış yaptığı koridorların detaylı şekilde dezenfekte edilerek, maça hazır hale getirdi. Karşılaşma, yarın saat 21.00´da oynanacak. DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez DHA<br>2020-06-20 20:26:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.