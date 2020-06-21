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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'nın Yunak ilçesinde ilk korona virüs vakası görüldü

İHA

Bugüne kadar korona virüs vakasına rastlanılmayan Konya'nın Yunak ilçesinde, ilk vaka ortaya çıktı. İlçede 1 kişi Covid19 testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındı.

Konya'nın Yunak ilçesinde ilk korona virüs vakası görüldü

Bugüne kadar korona virüs vakasına rastlanılmayan Konya'nın Yunak ilçesinde, ilk vaka ortaya çıktı. İlçede 1 kişi Covid19 testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yunak merkeze bağlı Çayırbaşı Mahallesinde bir kişinin Covid19 testi pozitif çıktı. İlçede görülen ilk vakanın ardından testi pozitif çıkan şahıs karantinaya alınırken, kentte de tüm tedbirler alındı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, "Değerli hemşehrilerim, Çayırbaşı Mahallemizde ilk test sonuçlarına göre korona virüs pozitif çıkan bir vakamız var. İvedi olarak gerekli tedbirler sağlık çalışanlarımız ve kolluk kuvvetlerimiz tarafından alınmıştır. Sizlerden ricamız maske kullanımını ihmal etmeyelim. Gerekli hassasiyeti gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak bazen üzücü görüntülerde görmekteyiz; maskeyi çeneye takmanın, cebinizde taşımanın veya sadece ağzınızın kapanmasının hiç bir faydası yok. Aynı anda ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılmalıdır. Birbirimize lütfen yardımcı olalım gerekli kurallara uymayanları uyaralım" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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