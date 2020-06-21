Başkan Kılca: “Yol hayattır, yol medeniyettir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılca: “Yol hayattır, yol medeniyettir”

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin Göçü ve İsmil mahallelerinde yürüttüğü yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Başkan Kılca: “Yol hayattır, yol medeniyettir”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin Göçü ve İsmil mahallelerinde yürüttüğü yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını inceledi.
Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz asfalt sezonunda olduğu gibi bu sezonda da ilçe merkezi ve merkeze en uzak mahallelerdeki yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, yeni sezonun başladığı günden bu yana ilçenin 30 farklı noktasında yol yapım ve asfalt serimi gerçekleştiriyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Göçü ve İsmil mahallelerini ziyaret ederek fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin bölgede yaptığı yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Hasan Kılca, ekiplerinin geçtiğimiz asfalt sezonunda Karatay’ın dört bir yanında çalışma yaptıklarını ve bu konuda önemli bir mesafe kaydettiklerini ifade ederek bu dönemde de gayretlerine devam ettiklerini söyledi.
“30 farklı noktada yol yapım ve asfalt çalışmamız var”
Yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını değerlendiren Kılca, “Yol hayattır, yol medeniyettir diyerek yola çıktık ve bu asfalt sezonunda 200 bin ton asfalt serimi gibi önemli bir hedef belirledik. Bu kapsamda da Karatay’da altyapısı tamamlanmış yerlerde yol yapım ve asfalt serim çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, şu anda ilçemizin 30 ayrı noktasında tretuvar, kaldırım yapımı, sathi kaplama, yol hazırlık çalışmaları ile asfalt serimi çalışmasını sürdürüyor. Bugün de İsmil ve Göçü mahallelerimizdeyiz. İsmil, merkeze uzak ama nüfus olarak en kalabalık mahallelerimizden birisi. Geçtiğimiz yıl KOSKİ Genel Müdürlüğümüz buradaki altyapı çalışmasını tamamlamıştı. Bizler de sıcak asfalt serimini yapıyoruz. İnşallah İsmil’de bu yıl özellikle ana arterlerde sıcak asfalt işlerimizi tamamlamış olacağız. İsmilOvakavağı arasındaki 9 kilometrelik yolu da genişlettik ve ekiplerimiz bölgede asfalt çalışması yapıyor. Amacımız, ilçemizin her yerinde her hemşehrimizin daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi. Bunun için gayretimiz sürecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selçuklu Vefa Destek gönüllere dokunuyor
YEREL HABERLER Selçuklu Vefa Destek gönüllere dokunuyor
Başkan Kavuş’tan Bakan Kurum’a teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Kavuş’tan Bakan Kurum’a teşekkür
Konya'nın Yunak ilçesinde ilk korona virüs vakası görüldü
YEREL HABERLER Konya'nın Yunak ilçesinde ilk korona virüs vakası ...
Kadir Şeker, ikinci kez hakim karşısına çıkacak
YEREL HABERLER Kadir Şeker, ikinci kez hakim karşısına çıkacak
Sivasspor maçı öncesi stadyumun dezenfeksiyonu yapıldı
YEREL HABERLER Sivasspor maçı öncesi stadyumun dezenfeksiyonu ...
Konya Büyükşehir Stadyumu dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Stadyumu dezenfekte edildi
Cuma namazı için stada alınmayan Osman dede, o kareyi çekenle tanıştı
YEREL HABERLER Cuma namazı için stada alınmayan Osman dede, o kareyi ...
Beyşehir’de jandarmadan LGS’ye giren öğrencilere sınav çıkışı moral ikramı
YEREL HABERLER Beyşehir’de jandarmadan LGS’ye giren öğrencilere ...
Konya’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu
Trafoya giren hırsızlık şüphelilerini düşürdükleri telefon yakalattı
YEREL HABERLER Trafoya giren hırsızlık şüphelilerini düşürdükleri ...
Yunak’da yarım kalan yatırımlara devam ediliyor
YEREL HABERLER Yunak’da yarım kalan yatırımlara devam ediliyor
Uzm. Dr. Karpuzoğlu: “Egzersiz ve rehabilitasyon ALS hastalığında çok önemlidir”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Karpuzoğlu: “Egzersiz ve rehabilitasyon ALS ...
Yunak’da LGS heyecanı
YEREL HABERLER Yunak’da LGS heyecanı
Konya'da cesedi bulunan çocuk defnedildi
YEREL HABERLER Konya'da cesedi bulunan çocuk defnedildi
Konya'da koronavirüs tedbirleriyle LGS heyecanı
YEREL HABERLER Konya'da koronavirüs tedbirleriyle LGS heyecanı
Konya’da LGS heyecanı başladı
YEREL HABERLER Konya’da LGS heyecanı başladı
Konya'nın korona virüs vakası görülmeyen ilçesinde vefa ve sosyal destek grubu yemekte buluştu
YEREL HABERLER Konya'nın korona virüs vakası görülmeyen ilçesinde ...
Müebbet ve 12 yıl hapse mahkum cezaevi firarisi, güvercin uçururken yakalandı
YEREL HABERLER Müebbet ve 12 yıl hapse mahkum cezaevi firarisi, ...
Konya’da suna kuşu ve flamingo katliamına: 13 bin 237 lira ceza
YEREL HABERLER Konya’da suna kuşu ve flamingo katliamına: 13 bin 237 ...
Bakan Kurum: “Muhtarlar milletimizin eli, ayağı, gören gözü, duyan kulağıdır”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Muhtarlar milletimizin eli, ayağı, ...
Kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı (3)
YEREL HABERLER Kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı ...
2 flamingo ve 1 suna kuşunu tüfekle vuran kişiye 13 bin TL ceza
YEREL HABERLER 2 flamingo ve 1 suna kuşunu tüfekle vuran kişiye 13 ...
Bakan Kurum millet bahçesi yapılacak eski stadyum alanını inceledi
YEREL HABERLER Bakan Kurum millet bahçesi yapılacak eski stadyum ...
Bakan Kurum: 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladık (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X