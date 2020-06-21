Başkan Altay: "Konya olarak uluslararası yerel diplomasiyi önemsiyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay: "Konya olarak uluslararası yerel diplomasiyi önemsiyoruz"

İHA

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, video konferans üzerinden TürkAlman Kardeş Şehirler Konferansı Büyükşehir Belediye Başkanları Yuvarlak Masa toplantısına katıldı.

Başkan Altay: "Konya olarak uluslararası yerel diplomasiyi önemsiyoruz"

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, video konferans üzerinden TürkAlman Kardeş Şehirler Konferansı Büyükşehir Belediye Başkanları Yuvarlak Masa toplantısına katıldı.
UCLG Eş Başkanı, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TürkAlman Kardeş Şehirler Konferansı öncesi video konferans üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanları Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı.

"Belediyeler Akademisi'ni kurduk"
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin moderatörlüğünde Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Türkiye’den ve Almanya’dan Büyükşehir Belediye Başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Başkan Altay, ülkeler arası ilişkilerin kalıcı ve sürdürülebilir olması için yerel diplomasinin öneminin gün geçtikçe arttığına dikkat çekerek, bu bilinçle Belediye Akademisi’ni kurduklarını belirtti. Kurdukları akademide Konya Büyükşehir olarak elde edilen tecrübe ve birikimi hem teorik hem de pratik düzeyde tüm dünyadan genç belediyecilerle paylaştıklarını ifade eden Başkan Altay, “Şu ana kadar Afganistan, Kosova, Moğolistan, Özbekistan gibi ülkelerle bu çalışmalar gerçekleştirildi. Böyle bir tecrübe paylaşım mekanizması AlmanTürk belediyeleri arasında kurulabilir. Her iki tarafın güçlü olduğu alanlarda bilgi ve tecrübe paylaşımı eğitimleri düzenlenebilir” dedi.

"Kardeş şehirlerle ilişkileri önemsiyoruz"
Konya olarak uluslararası yerel diplomasiyi önemsediklerini Başkan Altay, “Bunun bir göstergesi olarak Asya, Güney Asya, Güney Batı Asya, Avrupa, Balkanlar ve Afrika’da yer alan 40 ülkeden 53 kardeş şehrimiz bulunmaktadır. Ayrıca 30 ülkeden bin 200’e yakın belediyenin üye olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı, UCLG Eş Başkanlığı, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Kurucusu ve Başkanlığı, Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Başkanlığını yürütmekle birlikte 19 uluslararası birliğe daha üyeyiz. Kardeş, dost ve partner şehirlerle olan münasebetlerimizi önemsiyoruz. Bu münasebetlerin geliştirilmesi için çeşitli fiziki ve kültürel yatırımların yapılmasına destek verdik. İlişkilerimizin derinleşmesine katkı sağlayacak projeleri desteklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

"Almanya ile dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizin artması açısından kardeş şehir ilişkileri çok önemli"
“Belediyeler arasındaki ilişkilerde bu kurumsal yapıların da mutlaka aktif olarak kullanılması gerekir” diyen Başkan Altay, “Belediyelerde kardeşlik ilişkilerimiz mutlaka üniversitelerimiz arasında öğrenci değişim programlarıyla artırılmalı. Konya\'da 5 üniversite 150 bin üniversite öğrencisi var. Yine Sanayi ve tarımsal üretim konusunda özellikle korona virüs sürecinde tarımsal üretimin ve gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğuna hep birlikte şahit olduk. 42 bin kilometre karelik alanıyla bir tarım şehri olan Konya'da tarımın geliştirilmesi, tarımsal ticaretin arttırılması ve sanayi üretiminde Almanya'yla mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizin artarak devam etmesi açısından kardeş şehir ilişkilerimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler’de Covid19 salgını sonrası yerel yönetimler olarak ne yapılabileceği hususu ile ilgili 10 maddelik prensipler hazırlandı. Bu prensipler çerçevesinde başta Hannover olmak üzere Almanya’dan belediyeler ile her türlü ilişki ve desteğe hazırız.” Başkan Altay, belediyelerin ortak hedef ve zorlukları konusunda UCLG olarak tüm dünyadaki belediyeler için ortaya koydukları 10 maddelik prensiplerin aynı zamanda Almanya ve Türkiye'deki belediyeler için de bir hareket noktası olabileceğini paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kılca: “Yol hayattır, yol medeniyettir”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Yol hayattır, yol medeniyettir”
Selçuklu Vefa Destek gönüllere dokunuyor
YEREL HABERLER Selçuklu Vefa Destek gönüllere dokunuyor
Başkan Kavuş’tan Bakan Kurum’a teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Kavuş’tan Bakan Kurum’a teşekkür
Konya'nın Yunak ilçesinde ilk korona virüs vakası görüldü
YEREL HABERLER Konya'nın Yunak ilçesinde ilk korona virüs vakası ...
Kadir Şeker, ikinci kez hakim karşısına çıkacak
YEREL HABERLER Kadir Şeker, ikinci kez hakim karşısına çıkacak
Sivasspor maçı öncesi stadyumun dezenfeksiyonu yapıldı
YEREL HABERLER Sivasspor maçı öncesi stadyumun dezenfeksiyonu ...
Konya Büyükşehir Stadyumu dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Stadyumu dezenfekte edildi
Cuma namazı için stada alınmayan Osman dede, o kareyi çekenle tanıştı
YEREL HABERLER Cuma namazı için stada alınmayan Osman dede, o kareyi ...
Beyşehir’de jandarmadan LGS’ye giren öğrencilere sınav çıkışı moral ikramı
YEREL HABERLER Beyşehir’de jandarmadan LGS’ye giren öğrencilere ...
Konya’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu
Trafoya giren hırsızlık şüphelilerini düşürdükleri telefon yakalattı
YEREL HABERLER Trafoya giren hırsızlık şüphelilerini düşürdükleri ...
Yunak’da yarım kalan yatırımlara devam ediliyor
YEREL HABERLER Yunak’da yarım kalan yatırımlara devam ediliyor
Uzm. Dr. Karpuzoğlu: “Egzersiz ve rehabilitasyon ALS hastalığında çok önemlidir”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Karpuzoğlu: “Egzersiz ve rehabilitasyon ALS ...
Yunak’da LGS heyecanı
YEREL HABERLER Yunak’da LGS heyecanı
Konya'da cesedi bulunan çocuk defnedildi
YEREL HABERLER Konya'da cesedi bulunan çocuk defnedildi
Konya'da koronavirüs tedbirleriyle LGS heyecanı
YEREL HABERLER Konya'da koronavirüs tedbirleriyle LGS heyecanı
Konya’da LGS heyecanı başladı
YEREL HABERLER Konya’da LGS heyecanı başladı
Konya'nın korona virüs vakası görülmeyen ilçesinde vefa ve sosyal destek grubu yemekte buluştu
YEREL HABERLER Konya'nın korona virüs vakası görülmeyen ilçesinde ...
Müebbet ve 12 yıl hapse mahkum cezaevi firarisi, güvercin uçururken yakalandı
YEREL HABERLER Müebbet ve 12 yıl hapse mahkum cezaevi firarisi, ...
Konya’da suna kuşu ve flamingo katliamına: 13 bin 237 lira ceza
YEREL HABERLER Konya’da suna kuşu ve flamingo katliamına: 13 bin 237 ...
Bakan Kurum: “Muhtarlar milletimizin eli, ayağı, gören gözü, duyan kulağıdır”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Muhtarlar milletimizin eli, ayağı, ...
Kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı (3)
YEREL HABERLER Kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı ...
2 flamingo ve 1 suna kuşunu tüfekle vuran kişiye 13 bin TL ceza
YEREL HABERLER 2 flamingo ve 1 suna kuşunu tüfekle vuran kişiye 13 ...
Bakan Kurum millet bahçesi yapılacak eski stadyum alanını inceledi
YEREL HABERLER Bakan Kurum millet bahçesi yapılacak eski stadyum ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X