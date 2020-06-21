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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dostlara vefasını göstermek için il il gezip pedal çeviriyor

İHA

İzmir'de yaşayan Adanalı bisiklet gezgini seyyar satıcı Orhan Kotluk, dostlarına olan vefa borcunu ödeyebilmek için başlattığı tur kapsamında il il gezip kilometrelerce yolu pedal çevirerek aşıyor.

Dostlara vefasını göstermek için il il gezip pedal çeviriyor

İzmir’de yaşayan Adanalı bisiklet gezgini seyyar satıcı Orhan Kotluk, dostlarına olan vefa borcunu ödeyebilmek için başlattığı tur kapsamında il il gezip kilometrelerce yolu pedal çevirerek aşıyor.
44 yaşındaki bisiklet tutkunu Orhan Kotluk, Türk bayrağı takılı olan bisikletiyle başlattığı tur çerçevesinde güzergahında yer alan Konya’nın Beyşehir ilçesine geldi. Kotluk, 2005’te başlayan bisiklet tutkusunun o tarihlerden bu yana devam ettiğinin altını çizerek, 15 yıldır bireysel olarak tek başına bisiklet turları gerçekleştirdiğini söyledi. Orhan Kotluk, bu süreçte 2000 yılından 2019 yılına kadar Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla memleketi olan Adana’dan Çanakkele’ye 8 kez pedal çevirdiğini ifade etti. Bisikletiyle birlikte pedal çevirdiği 15 yılda yaptığı kilometrenin 20 bini geçtiğini belirten Kotluk, bu süre zarfında yolculuk yaptığı güzergahlarda çok sayıda dost kazanımı elde ettiğini vurgulayarak, “Kazandığım bu dostlarıma olan, onların bana gösterdiği ilgiye karşılık bir vefa borcum olduğunu hissettim. Şu an bu turu onlar için bir sponsorumun katkısıyla dostlara vefa olarak düzenliyorum. Güzergah boyunca tarihi alan, ören yeri ziyaret etmeden İzmir’den bisikletimle yola çıktım. 8 günde Beyşehir’e ulaştım. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanımız Mustafa Büyükkafalı’ya beni buradaki bisiklet evinde misafir ettiği için gönülden kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Beyşehir’in ardından bundan sonraki tur rotasının Isparta olacağını, burada bisikletçi dostlarıyla buluşmasının ardından Denizli ve Aydın üzerinden İzmir’e ulaşıp turunu bitirmeyi hedeflediğini aktaran Kotluk, “Turumu 15 gün içerisinde bitirmeyi planlıyorum. Şu anda bu tur kapsamında sadece güzergahımdaki illeri gezdim ama tek parçada Edirne’den Ardahan’a Türkiye turu hayalim var. Onu da zaman içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyorum. Bu turu, bana sürekli destek veren, yolda arayan, çeviren Anadolu insanı için düzenledim. Anadolu insanını herkesin tanımasını isterim. Milletimizin ne kadar altın kalpli olduğunu, meyve bahçesinden üç tane meyvesini benimle paylaşıp, kamyoncunun, tırcının sofrasını bana açması o kadar çok anlatacak şey var ki bunlar kitaplara sığmaz. Tur esnasında akşamları misafir olduğum yerlerde kalıyorum. Kırsal alanda kalırsam çadır malzemem var, elektrik ihtiyacını güneş panelim var, çaydır, mutfak malzemesi bunları yanımda taşıyorum. Bu tur bittiğinde kendi hesabıma göre bin 370 kilometre pedal çevirmiş olacağım” diye konuştu.

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