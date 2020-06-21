Husumetlisini yaraladı, 11 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı

<br>Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA´da husumetlisi olduğu öne sürülen Rıza Şahin´i (38) tabancayla bacaklarından yaralayan İsmail Coşkun (39), polisin takibi sonucu yakalandı. Üzerinde 370 adet uyuşturucu hap ele geçirilen Coşkun´un, 'silahla yaralama, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık' gibi 11 suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. <br>Olay, dün merkez Karatay ilçesi Hacıibali Mahallesi´nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen Rıza Şahin ile İsmail Coşkun, sokakta karşılaşıp tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda İsmail Coşkun, belinden çıkardığı tabancayla, Rıza Şahin´in iki bacağına da ateş etti. Yaralanan Rıza Şahin, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan İsmail Coşkun, polisin takibi sonucu, gece saatlerinde Bosna Hersek Mahallesi´nde otomobil içerisinde yakalandı.<br>11 AYRI SUÇTAN ARANIYORMUŞ<br>Üzerinde 370 adet uyuşturucu hap ele geçirilen Coşkun´un, 'silahla yaralama, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık' gibi 11 suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Zanlı İsmail Coşkun ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü´ne götürüldü.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ<br>2020-06-21 16:36:53<br>
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