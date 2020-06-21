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Husumetlisini yaraladı, 11 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı

DHA

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA´da husumetlisi olduğu öne sürülen Rıza Şahin´i (38) tabancayla bacaklarından yaralayan İsmail Coşkun (39), polisin takibi sonucu  yakalandı. Üzerinde 370 adet uyuşturucu hap ele geçirilen Coşkun´un, 'silahla yaralama, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık' gibi 11 suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.  Olay, dün merkez Karatay ilçesi Hacıibali Mahallesi´nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen Rıza Şahin ile İsmail Coşkun, sokakta karşılaşıp tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda İsmail Coşkun, belinden çıkardığı...

Husumetlisini yaraladı, 11 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı

<br>Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA´da husumetlisi olduğu öne sürülen Rıza Şahin´i (38) tabancayla bacaklarından yaralayan İsmail Coşkun (39), polisin takibi sonucu  yakalandı. Üzerinde 370 adet uyuşturucu hap ele geçirilen Coşkun´un, 'silahla yaralama, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık' gibi 11 suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. <br>Olay, dün merkez Karatay ilçesi Hacıibali Mahallesi´nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen Rıza Şahin ile İsmail Coşkun, sokakta karşılaşıp tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda İsmail Coşkun, belinden çıkardığı tabancayla, Rıza Şahin´in iki bacağına da ateş etti. Yaralanan Rıza Şahin, ihbar üzerine çağrılan ambulansla  Meram Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan İsmail Coşkun, polisin takibi sonucu, gece saatlerinde Bosna Hersek Mahallesi´nde otomobil içerisinde yakalandı.<br>11 AYRI SUÇTAN ARANIYORMUŞ<br>Üzerinde 370 adet uyuşturucu hap ele geçirilen Coşkun´un, 'silahla yaralama, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık' gibi 11 suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Zanlı İsmail Coşkun ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü´ne götürüldü.<br>    DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ<br>2020-06-21 16:36:53<br>

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