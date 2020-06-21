Süper Lig: Konyaspor: 2 - 1 Sivasspor: (İlk yarı)

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Süper Lig’in 28. hafta maçında, Konyaspor evinde Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor’un 21’lik üstünlüğü ile geçildi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)

8. dakikada Bajic topu ağlara gönderdi ancak öncesinde Skubic ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

30. dakikada Yasin’in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Kone’nin şutu ağlarla buluştu. 01

37. dakikada Guilherme’nin sol kanattan yaptığı ortasını uzak köşede tamamlayan Skubic maçta eşitliği sağladı. 11

44. dakikada Hadziahmetovic’in pasıyla uzak köşede bulunan Milosevic’in vuruşu ağlarla buluştu ve Konyaspor’u öne geçirdi. 21



Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Ekrem Kan xx

Konyaspor: Serkan x, Skubic xx, Uğur xx, Anicic xx, Guilherme xx (Alper dk. 43 ?), Shengelia xx, Hadziahmetovic xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Milosevic xx, Bajic xx

Yedekler: Ertuğrul, Ali Turan, Selim, Ferhat, Volkan, Jevtovic, Miya, Daci, Thuram

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Sivasspor: Samassa x, Goiano xx, Appindangoye x, Caner xx, Uğur xx, Fatih x, Claudemir xx, Ziya xx, Yasin xx, Erdoğan xx, Kone xx

Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Papp, Camara, Barış, Cofi, Djerlek, Fernando, Yatabare, Skuletic

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Skubic (dk. 37), Milosevic (dk. 44) (Konyaspor), Kone (dk.30) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Shengelia (Konyaspor), Kone (Sivasspor)

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