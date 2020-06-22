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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Konyaspor: 2 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig'in 28. hafta maçında, Konyaspor evinde Sivasspor'u ağırladı. Mücadele 22'lik sonuçla tamamlandı.

Süper Lig: Konyaspor: 2 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 28. hafta maçında, Konyaspor evinde Sivasspor'u ağırladı. Mücadele 22'lik sonuçla tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Anicic’in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ömer Ali’nin vuruşu yan ağlarda kaldı.
70. dakikada Alper’in pasıyla kale önünde topla buluşan Bajic’in vuruşunu kaleci Samassa kurtardı.
90+1. dakikada Djarlek’in kullandığı köşe vuruşunda Skuletic kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 22
90+2. dakikada ceza sahasına giren Jonsson’un vuruşunu kaleci Samassa ayaklarıyla kurtardı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Ekrem Kan xx
Konyaspor: Serkan x, Skubic xx, Uğur xx, Anicic xx, Guilherme xx (Alper dk. 43 xx), Shengelia xx (Jevtovic dk. 61 xx), Hadziahmetovic xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx (Thuram dk. 83 xx), Milosevic xx (Daci dk. 83 ?), Bajic xx
Yedekler: Ertuğrul, Ali Turan, Selim, Ferhat, Volkan, Miya
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx (Camara dk. 89 ?), Appindangoye xx, Caner xx, Uğur xx, Fatih x (Djerlek dk. 58 xx), Claudemir xx, Ziya xx (Barış dk. 73 xx), Yasin xx (Skuletic dk. 72 xx), Erdoğan xx (Fernando dk. 46 xx), Kone xx
Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Papp, Cofi, Yatabare
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Skubic (dk. 37), Milosevic (dk. 44) (Konyaspor), Kone (dk.30), Skuletic (90+1) (Sivasspor)
Sarı Kartlar: Shengelia, Skubic, Selim (Konyaspor), Kone (Sivasspor)

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