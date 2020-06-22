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İttifak Holding Konyaspor- Demir Grup Sivasspor maçının ardından

DHA

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)- Süper Lig´in 28'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan İttifak Holding Konyaspor, 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, galibiyet kadar önemli bir puan aldıklarını dile getirdi. Rıza Çalımbay, şunları söyledi: ''Çok heyenlı bir maç oldu. Maçın başından sonuna kadar mücade içinde geçti. Biz de Konyaspor da çok iyi mücadele etti. Biz güzel bir şekilde golümüzü bulduk. Onu daha iyi şekile çevirebilirdik ama maalesef istediğimizi yapamadık....

İttifak Holding Konyaspor- Demir Grup Sivasspor maçının ardından

<br>İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)-<br>Süper Lig´in 28'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan İttifak Holding Konyaspor, 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, galibiyet kadar önemli bir puan aldıklarını dile getirdi.<br>Rıza Çalımbay, şunları söyledi: ''Çok heyenlı bir maç oldu. Maçın başından sonuna kadar mücade içinde geçti. Biz de Konyaspor da çok iyi mücadele etti. Biz güzel bir şekilde golümüzü bulduk. Onu daha iyi şekile çevirebilirdik ama maalesef istediğimizi yapamadık. İkinci yarı oyundan kopmadık. Mağlubiyeti kabul etmedik. Sürekli değişiklikler yaptık. Oyuncu arkadaşlarımızın yerlerini değiştirdik. çift forvetten, üç forvete döndük. En sonunda da golü attık. Galibiyet kadar önemli bir puan aldık.''<br>"EN ZOR MAÇLARI BİZ OYNUYORUZ"<br>Rıza Çalımbay, kendileri için yapılan 'çok rahat maçları var' şeklindeki yorumlar ile ilgili olarak ise "En zor maçları biz oynuyoruz. Konya ile oynadık, Kayseri ile oynayacağız. Sonra Kasımpaşa ve Malatya ile oynayacağız ve bu takımların telafisi olmayan maçları oynuyorlar. O yüzden bizim maçlarımız zor geçecek. Bugün sakat arkadaşlarımız vardı. Belki eksiğimiz olmasaydı daha değişik bir maç olabilirdi ama aldığımız puan çok iyi. Bir kaç oyuncumuzu bu maçta kazandık. Bizim için son dakkika atılan gol güzel oldu'' dedi. <br>KORKMAZ: LİGİN SONUNA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ <br>İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise ligin sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi. Korkmaz, ''Çok üzgünüz. Çünkü birçok maçta Malatya olsun, Kayseri olsun, Gençlerbirliği olsun, Sivasspor olsun skoru koparamadık. Fırsatlar da geldi. Teslim olmayacağız. Ligin son haftasına kadar bu mücadeleyi göstereceğiz. İnşallah ligin son haftasında gülen taraf biz oluruz" diye konuştu. <br>GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-Rıza Çalımbay'ın açıklamaları<br>-Bülent Korkmaz'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA <br>2020-06-22 00:09:27<br>

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