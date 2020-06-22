Ereğli'de iş kazası: 1 yaralı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Olay, Ereğli ilçesi Hastane Yolu üzerinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışmakta olan T.D’nin (62) başına yüksekten bir cisim düştü. Olayın bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan T.D. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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