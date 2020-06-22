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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram Belediyesinden kurbanlık pazarına yeni düzenleme

İHA

Meram Belediyesinden kurbanlık pazarına yeni düzenleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Çomaklı Mahallesinde kurulu bulunan kurban satış yerinde vatandaşlar ile besici ve satıcıların daha sağlıklı bir alışveriş gerçekleştirebilmeleri adına tüm ara yollara kilitli taş döşedi.
Meram Belediyesi, bu yılda Çomaklı Mahallesinde kurulacak olan Kurban Satış Alanı için çalışmalarına, pazar yerinin tüm ara yollarına kilitli taş döşeyerek başladı. Alanı tozdan ve çamurdan koruyacak bu çalışma sayesinde vatandaşlar ve besiciler daha sağlıklı ve daha rahat bir ortamda alışveriş gerçekleştirebilecek.

“Kurbanlık satış alanını tozdan topraktan çamurdan kurtarıyoruz”
Meramlıların ve Meram bölgesinden hizmet alacak tüm vatandaşlarımızın bayram sürecinde en iyi hizmeti alabilmeleri adına çalışmalarına geçen yılda olduğu gibi bu yılda erken bir tarihte başladıklarına dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı, tabii pazarın açılması daha erken olacak. Pazar alanında geçen yıl yaptığımız çalışmalara yeni çalışmalar ilave ediyoruz. Geçen yıl pazar alanı içerisindeki ara ve ana caddelerin hepsini asfaltlamıştık. Bu sene de padokların arasındaki yaklaşık 15 bin metrekarelik alanı kilitli taş ile döşedik. Buraya gelen vatandaşlarımız; ayakları hiç toza bulaşmadan, sağlıklı bir şekilde, dezenfekte edilmiş bir ortamda kurbanlık alışverişlerini yapmış olacaklar. Şu anda çalışmalar bitmek üzere. Bittikten sonra da buranın temizlenmesi ve kurbanlık satışına hazır hale getirilmesiyle ilgili çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımızın hem garantili bir şekilde hayvan almalarını sağlayacağız hem de kendilerinin bu alanda sağlık problemi yaşayabilecekleri olumsuzlukları ortadan kaldırmış oluyoruz. Şimdiden pazarları bereketli olsun” diye konuştu.

“İlave önlemlerle bu bayramımız bayram tadında olacak inşallah”
Meram Çomaklı Kurban Satış yerinin sadece bununla değil, güvenlik kontrol birimi, veterinerlik ve sağlık ile temizlik hizmetleri, altyapısı ve sosyal tesisleriyle vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde kurbanlık alışverişlerini yapabilecekleri bir alan olduğunu kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, “Eğer pandemi sürecinden dolayı bir aksilik yaşamazsak Meram, yine sorunsuz kurbanlık alışverişleri ile rahat ve sağlıklı kurban alışverişinin adresi olacak. Pandemiyi de göz önünde bulundurarak tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar alıyoruz. Daha önce alanı tel çitlerle birbirinden ayırmış ve herkesin ihtiyaç duyacağı birimleri kurmuştuk. Hijyen, sağlık, otopark gibi noktalarda gerekli yatırımları da gerçekleştirmiştik. Bu yıl hijyen noktasında ilave tedbirler alınacak ve önceki tedbirlere ilaveten sosyal mesafe gibi konularda hassasiyetimizi artıracağız. Vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyetle de bu bayramımız bayram tadında olacak inşallah” dedi.

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