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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Babama Mektup Yazıyorum” yarışmasında dereceye giren mektuplar ödüllendirildi

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin düzenlediği ve çocukların babalarına en içten duygularını yazdıkları "Babama Mektup Yazıyorum" yarışmasında ödüller Babalar Günü'nde sahiplerini buldu.

“Babama Mektup Yazıyorum” yarışmasında dereceye giren mektuplar ödüllendirildi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin düzenlediği ve çocukların babalarına en içten duygularını yazdıkları “Babama Mektup Yazıyorum” yarışmasında ödüller Babalar Günü'nde sahiplerini buldu.
Selçuklu Belediyesinin Babalar Günü sebebiyle düzenlediği ve yoğun ilgi gören “Babama Mektup Yazıyorum” yarışmasında ödüller Babalar Günü'nde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın mesajıyla teslim edildi. Yarışmada dereceye giren öğrencileri aileleri ile birlikte makamında ağırlayan Başkan Pekyatırmacı, ödül takdimini burada yaptı. Çocukların babalarına en temiz duygularının mektup mısralarında hayat bulduğu ilkokul ve ortaokul olarak iki kategoriden oluşan yarışmaya 889 mektup katıldı.

“Öğrencilerimizin her birinin mektubu bizim için çok kıymetlidir”
Yarışmaya katılan tüm öğrencilere seslenen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Babalar Günü sebebiyle düzenlediğimiz “Babama Mektup Yazıyorum” yarışmasına mektuplarında babalarına en güzel, en samimi duygularıyla mısralarında yer veren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum bu yarışmaya katılmak zaten tüm öğrencilerimizi başarılı kılmıştır. Her birinin yazmış olduğu mektup bizim nezdimizde çok kıymetlidir. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş bir iletişim aracı olan, duyguların daha samimi ve tesirli olarak anlatıldığı mektup geleneğinin devamı için de öğrencilerimiz bir adım attılar. İnşallah devamı da gelecektir ve hayatlarında mektup yazmanın önemini daha iyi anlayacaklardır. Ben tekrar yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize, velilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayatları boyunca onlara başarılar diliyorum” dedi.
“Babama Mektup Yazıyorum” yarışmasında 1.kategoride Şehit Osman Demir İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Tuğsem Akbulut birinci olurken 2. Kategoride ise Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu 7.Sınıf öğrencisi Naci Can Kürkçü birinci oldu. İki kategoride de dereceye giren 21 yarışmacıya bisiklet, 40 yarışmacıya Sanat Tasarım Atölyesi’nde çini ve seramik eğitimi, 50 yarışmacıya Kelebekler Vadisi ücretsiz giriş bileti ve ilk 42’ye giren tüm öğrencilerin babalarına köstekli saat Babalar Gününde teslim edildi.
Sanat Tasarım Atölyesi “Çini ve Seramik “ eğitimi alacak yarışmacıların planlaması temmuz ayı içerisinde hafta sonları olacak şekilde yapılacak. Konya Tropikal Kelebekler Vadisi ücretsiz girişi kazanan yarışmacılar 20 Temmuz 2020 tarihi itibariyle kimliklerini ibraz ederek velileriyle ücretsiz giriş yapabilecekler.

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