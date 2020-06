Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı açıldı

Ticaret Bakanlığının desteğiyle, Makine İhracatçıları Birlikleri organizasyonunda Selçuk Üniversitesi tarafından ilk yerli ve milli yazılımla düzenlenen "AgrivirtualTarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen açılışa; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Makine İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu ve bazı firma temsilcileri katıldı.

Tüm dünyanın yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisine karşı sağlık alanında olduğu kadar ekonomik sahada da önemli bir mücadele verdiğini ifade eden Bakan Pekcan, pandemi sürecinde, kişilerin ve ürünlerin dolaşımının kısıtlandığını, yavaşladığını ve ticaretin zorlaştığını söyledi. Bakan Pekcan, normalleşme süreciyle beraber yenilikçi adımların atılması gerektiğinin altını çizerek, "Bugün, girişimcilerimizle, ihracatçılarımızla, üniversitemizle birlikte tüm dünyaya örnek olacak önemli bir etkinliği başlatmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın desteği, Makine İhracatçı Birlikleri, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Selçuk Üniversitemizin işbirliği ile bu sanal fuarı düzenledik. AgriVirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı, içinde bulunduğumuz kısıtlayıcı koşullarda dahi bizim Türk insanı olarak üretme ve gelişme azmimizi gösteren çok önemli bir adımdır. Bu sanal fuar aynı zamanda, Türkiye’nin ve Türk üreticisinin yenilikçiliğini, vizyonunu, inovatif kapasitesini ve dijital çağda yer alma becerisini gösteren en güzel örneklerden birisidir" ifadelerini kullandı.

Bu fuarın 3 farklı özelliğe sahip olduğunu belirten Pekcan, "Bir, tarım ve hayvancılık makineleri sektöründe uluslararası alanda ilk sanal fuar, iki, Türkiye'nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı, üç, kendi yerli ve milli yazılımımızla ilk sanal fuarımız" dedi.

Bakanlığın Covid19 pandemisi ile birlikte hızlı bir şekilde sanal ticaret heyeti ve sanal fuar uygulamalarını hayata geçirmeye başladığına işaret eden Bakan Pekcan, sanal ticaret heyeti programlarına Mayıs ayında Özbekistan, Kenya, Hindistan'a ile başladıklarına dikkati çeken Pekcan, önümüzdeki dönemde Güney Kore, Nijerya, Pakistan, Almanya, Meksika, Kolombiya, Şili, BAE, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'a da ticaret heyeti programı planladıklarını söyledi. Pekcan, ilk sanal fuarı ShoeDex 2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı 13 Haziran tarihlerinde Ege İhracatçılar Birliğimiz öncülüğünde başarıyla gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, bu fuarın beklediklerinden de fazla ilgi gördüğünü dile getirdi.

“Fuarımız, Selçuk Üniversitesinin mühendislik imkanları ile gerçekleştirilmektedir”

Bugün de Türkiye için stratejik sektörlerden biri olan tarım makineleri sektörü için sanal fuarın açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Pekcan, Bu fuarımız Selçuk Üniversitesinin mühendislik imkanları ile gerçekleştirilmektedir. Ziyaretçilerin sanal gerçeklik ile üç boyutlu olarak fuar alanında gezmelerine imkan tanınmıştır. Fuarımız bu yönüyle üniversitesanayi işbirliğinin güzel bir örneğini gözler önüne sermektedir. Firmalarımız, aynı zamanda sanal ortamdaki ziyaretçileriyle, potansiyel müşterileri ile anlık mesajlaşma veya görüntülü görüşme imkanına sahip olacaklar. Bakanlığımızın yurt dışı temsilcilikleri bulundukları ülkelerde sanal fuarımızın duyurusunu yaparak firmaları davet etmekteler. Daha fuar açılmadan fuar websitemize büyük bir ilgi var. Bugün 61 firmamız katılım göstermektedir. Sanal fuarımız firmalarımıza olduğu kadar, ülkemizin önde gelen tarım/hayvancılık ve makine alanındaki meslek kuruluşları, kooperatif ve üretici birliklerine kendilerini uluslararası piyasada tanıtma adına büyük bir fırsat sunmaktadır" diye konuşut.



"Dijitalleşmeyi hep en ön planda tuttuk"

Bakan Pekcan, Tarım ve Hayvancılık Makinaları sektörünün 2020 yılı itibarıyla küresel düzeyde yaklaşık 125 milyar dolarlık bir hacme ulaşmasının öngörüldüğüne dikkati çekerek, Türkiye'nin pazar büyüklüğü bakımından Almanya, İtalya ve Fransa’nın ardından dördüncü sırada olduğunu kaydetti. Sektörün 2019 yılı itibarıyla 1 milyar dolar ihracat yaptığına dikkati çeken Pekcan, bu rakamın sektörün potansiyelini yansıtmadığını, fuarın bu anlamda yararlı olacağını ifade etti. Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İhracat Ana Planı çerçevesinde rekabetçilik ve katma değeri ile öne çıkan makine sektörünün, hedef sektörlerden birisi olarak belirlendiğini ifade ederek, "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gıda arz ve güvenliği bakımından sahip olduğu stratejik önemi de göz önünde bulundurarak, tarım/hayvancılık makinelerinin üretimi, tasarımı ve teknolojisinde daha da ileri noktalara gelmek için hep birlikte çalışmalıyız. Biz Bakanlık olarak destek vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

Pazara girişte dijital faaliyetleri desteklediklerini ifade eden Pekcan, sanal fuar organizasyonları düzenleyen çatı kuruluşlara 100 bin dolarına kadar destek sağladıklarını vurguladı. Sanal ticaret heyeti ve sanal fuarların önümüzdeki dönemde çeşitlenerek devam etmesini beklediklerinin altını çizen Pekcan, Bu konuda TİM ile müşterek çalışmalarının olduğunu bildirdi. Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak sundukları hizmetlerde ve geliştirdikleri projelerde dijitalleşmeyi hep en ön planda tuttuklarını, bundan sonra da ön planda tutmaya devam edeceklerini belirterek, "Ülkemizin dijital ekonomi alanında ilerleme kaydetmesine ve dünyadaki sayılı ülkelerden birisi olmasına katkı sağlama gayretinde ve kararlılığındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pekcan, eticaretle ilgili çalışmalarını da sürdürdüklerini ifade ederek, "eticaret sitelerine üyelik desteğimizi hayata geçirdik. Geçtiğimiz hafta eticarette güven damgası uygulamamızı kamuoyuna tanıttık. Bu hafta içinde Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni (ETBİS) tanıtıp, ülkemizin elektronik ticaretteki ilk resmi verilerini kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.



“Üniversitelerimiz, katma değeri yüksek ve cari açığı kapatmaya katkısı olacak projeler üretmelidir”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Bakanımızın himayelerinde gerçekleştirmiş olduğumuz bu fuarda, üniversitemizin ortaya koyduğu çalışmaların ülkemizin yararına kullanılabilmesi imkânı oluştuğu için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üniversiteler ülkelerin kalkınmaları için önemli kuruluşların başında gelmektedir. Üniversitelerimiz, katma değeri yüksek ve cari açığı kapatmaya katkısı olacak projeler üretmelidir” ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi tarafından hazırlanan yerli ve milli yazılımla gerçekleşen fuarın çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Şahin, “Son 5 yıl içerisinde de bu noktada ciddi bir farkındalık ve bilinç oluşmuştur. Bu çerçevede Selçuk Üniversitesi olarak da başta YÖK Başkanımızın teşvik ve destekleriyle dijital alanda ciddi çalışmalar yapmaya başladık. Bunların başında Cumhurbaşkanımızın yaklaşık 3 ay önce yaptığı konuşmada vurguladığı 3 konu gelmekteydi. Bunlar; siber güvenlik, gıda güvenliği ve biyo güvenlilik alanlarıydı. Bu konularda biz de birbirinden bağımsız ciddi çalışmalar yapmaktaydık. Ancak Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla bu konuların önemi konusunda yeni bir farkındalığımız ve bilincimiz oluştu. Biz bunları stratejik bir süreç içerisinde yürütmeye başladık. Fuarla ilgili internetten satış ve pazarlamayla yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarımız vardı. Ancak yılbaşı itibariyle ortaya çıkan pandemi sürecinde Covid19 salgınıyla uluslararası hareketliğin kısıtlanması ülkemiz adına ihracatın sıkıntı yaşaması noktasına getirdi. Nisan ayı başında Konya’da düzenlenmesi planlanan tarım fuarının yine bu gerekçeyle iptal edilmesi de Konya’da üreticilerde ciddi bir üzüntü ve hayal kırıklığına neden olmuştu. Bizler, üniversite olarak sorumluluğumuzun bilincinde ve farkında olarak üreticilerimize nasıl katkı sağlayacağımız noktasında daha önceden yürütmekte olduğumuz sanal fuar yazılımıyla ilgili süreci ciddi manada derledik, topladık ve Bakanlık yetkilileriyle irtibata geçtik. Bakanımızın şahsında bakanlık çalışanları bu konuda bizleri teşvik edip motive ettiler. En önemli maddi ve manevi destekleri Ticaret Bakanlığımızdan almış olduk. Bu konuda Bakanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz.3 boyutlu sanal fuar yapılması konusunda bize güvenerek ve bu talimatı vererek önemli bir riski de üzerine almış oldu. Üniversitemizin bünyesinde bulunan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personelimiz, Üniversite Televizyonu bünyesinde bulunan animatör arkadaşlarımız ve yine üniversitemizden mezun öğrencilerimizle Teknokent Bünyesinde kurmuş oldukları bir yazılım şirketinin güçlerini birleştirerek yaklaşık 25 kişilik bir ekiple bugüne gelindi. Son iki hafta içerisinde veri girişlerini sağlamak üzere görevlendirilen 5 kişiyle birlikte bu ekip 30 kişilik bir hacme ulaşmış oldu” ifadelerini kullandı



“Fuarcılık ilgili yazılımla yılsonuna kadar 12 proje hayata geçecek”

Selçuk Üniversitesi olarak 2 ayrı yazılım geliştirdiklerini söyleyen Rektör Şahin, “Bunlardan biri bugün sizlere sunduğumuz 3 boyutlu fuar tasarımı burada fuar alanları gezilecek. İkinci yazılımımız iki boyutlu olan bu yazılım daha çok bilimsel toplantılar ve kongrelerde uluslararası toplantılarda kullanılmak üzere üniversitelerin tanıtımı amacıyla hazırlanmış olan bir yazılımdır. Arzu edildiği takdirde yine böylesi bir web sayfası üzerinde bununda her türlü amaç için kullanılacağını belirtmek istiyorum. Şu an bu fuarcılıkla ilgili yazılımla yılsonuna kadar 12 proje hayata geçecektir. Elde edeceğimiz başarılar bize daha da cesaret verecektir. Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı, inşallah hem ihracatçılarımıza hem ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlar. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı’nın açılışında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Makine İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Makine ihracatı Türkiye’nin dünyanın geri kalanından hızlı ayrıştığı bir alan, taşıt araçlarından sonra en çok ihraç ettiğimiz ürünler makinalarımızdır. Bilimsel bütün analizler en rekabetçi olduğumuz ürünlerin de makinalarımız olduğunu gösteriyor. Bunları elektrikli makinalarımız ve elektroniğimiz izliyor. Bir başka ifadeyle sanılanın ya da bilinenin aksine Türkiye teknolojisi yüksek alanlarda yani katma değeri yüksek ürünlerde çok daha rekabetçidir. Bizler Türkiye’nin makinecileri sektörümüzün eriştiği yüksek küresel rekabetini dünyaya anlatmakla görevliyiz. İmalatçılarımızın ArGe ve inovasyon alt yapılarını kurmalarına ve bu kavramı içselleştirmelerini destek vermekle mükellefiz. Fuar süreci boyunca sergiledikleri dayanışma için çözüm ortağımıza, vermiş oldukları destek için Ticaret Bakanlığımıza, Türkiye İhracatçılar Meclisine şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Selçuk Üniversitesi tarafından yerli ve milli yazılımla hazırlanan Türkiye’nin üç boyutlu ilk sanal fuarın düzenlenmesinden dolayı Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'e teşekkür ediyorum. Kamuüniversitesanayi iş birliğiyle hazırlanan dünyada tarım ve hayvancılık makineleri sektörünün ilk sanal fuarı olma özelliği taşıyan fuarımızın düzenlenmesinde büyük katkısı ve cesaretlendirmesiyle Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a teşekkür ediyorum. Selçuk Üniversitesinin 3 yıllık bir çalışmayla kullanıma hazır hale getirdiği yerli ve milli sanal yazılım fuarını bu çok değerli bulmaktayız. Fuarımız aynı zamanda Türkiye’nin üniversite özel sektör iş birliğiyle her türlü zorluğa önceden hazır olduğunu göstermektedir. Ticaret Bakanlığımız bu güne kadar özel sektörün yurt dışına açılmasın için her türlü desteği verdi. Özellikle Covid19 sürecinde uygulanan desteklerle firmalarımız zorlu süreci atlatmakta dünyadaki rakiplerine göre bir adım öndedir. Ülkemizin imalatta ve ihracatta tarım ve hayvancılık makineleri sektörünün iş birliklerinin artması için açılan Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı’nın son derece faydalı olacağına inanıyorum. Fuara katılan tüm firma temsilcilerimize başarılar diliyorum. Fuarın sektörümüze ve temsilcilerine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Ülkemizde gerçekleştirilen ilk sanal fuar olma özelliğini taşıyan Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı’nda sizlerle olmakta büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemizin ve dünyanın pek çok dengesini değiştiren ticaretini etkileyen bu süreçte ülkeye çok farklı uygulamalar kazandırıldı. Özellikle ihracatımızı durdurmadan devam ettiğimiz bu dönemler maalesef ticaretimizi geliştirmek için yaptığımız eylemlerimiz varlığımız, ticaret heyetlerimiz etkilendi. Cumhurbaşkanımızı kararnamesiyle ve kıymetli Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın da destekleriyle gerçekleştirdiğimiz sanal fuarlarla destek veren ticari heyetlerimiz ve fuarcılık farklı bir boyuta geçti. Ticaretimizi hiç kesintiye uğratmadan devam ediyoruz. Bu süreçten etkilendiğimiz dönemi geride bıraktık. Mayıs ayında toparlandık, inşallah Haziran ayında ihracatımızı tekrar eski rakamlara getirmek adına önemli gelişmeler içerisindeyiz. Dünyadaki değişimi okuyarak uygun pozisyonu alma konusunda ciddi başarılarımız var. Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı’nın tarihi anlamda çok büyük başarılar getirmesini diliyorum” dedi.



2226 Haziran tarihlerinde 5 gün 7/24 ziyaret edilebilecek

Selçuk Üniversitesi tarafından yerli ve milli yazılımla hazırlanan Agrivirtual, Türkiye’nin 3 boyutlu ilk sanal fuarında stantlar 2226 Haziran tarihlerinde www.agrivirtual.com.tr adresinden 5 gün boyunca 7/24 ziyaret edilebilecek. Ticaret Bakanlığı himayelerinde Makine İhracatçıları Birliği (Türkiye’nin Makinecileri) ve Selçuk Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Agrivirtual, Türkiye İhracatçılar Meclisi Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD),Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED), Konya Teknokent, AGRO TV, Ziraat Bankası ve Sabah Gazetesi tarafından destekleniyor.

