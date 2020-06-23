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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bera Holding'ten Konya Valisi’ne ziyaret

İHA

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Konya Valiliği'ne atanan Vahdettin Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bera Holding'ten Konya Valisi’ne ziyaret

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Konya Valiliği’ne atanan Vahdettin Özkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 10 Haziran 2020 tarihinde Konya Valiliği görevine atanan Vahdettin Özkan’ı makamında ziyaret eden Başkan Alaboyun, “Sayın Valimize Bera Holding çalışanları adına Konyamıza hoş geldiniz diyorum. Bizleri makamında ağırlayan, Holdingimizin çalışmalarını anlatma fırsatı veren Sayın Valimize şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi.
Ziyarette, otuz yılı geride bırakan Bera Holding’in Konya ve ülke ekonomisine yaptığı katkıları özetleyen Alaboyun, “Bera Holding, yurtiçinde Konya, İstanbul, Sakarya, Tekirdağ, Afyon, Aksaray, Burdur, Karaman, Antalya, Düzce ve Aydın'da, yurt dışında ise Romanya ve Macaristan'da olmak üzere toplam 8 sektörde, 18 şirket, 32 tesis, 4 bin 200 çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir” dedi.
Bera Holding’in 2019 yılında 2,25 milyar TL ciro elde ettiğini, 91,8 milyon dolar ihracat yaparak cari açığın azaltılmasına katkıda bulunduğunu ve 75,7 milyon TL yeni yatırım gerçekleştirdiğini belirten Alaboyun, “Pandemi süresince üretime ara vermeden, çalışanlarımızın sağlığını öncelikleyerek faaliyetlerimize devam ettik. Zorlu sürecin getirdiği bütün kısıtlamalara rağmen 2020 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre ciromuzu ve karlılığımızı artırmış durumdayız. Ülkemizin ve Konya’mızın üretim ekonomisine, ihracatına, istihdamına değer katmaya devam ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
Konya Valiliği’ne atanan Vahdettin Özkan’ın Konya’ya önümüzdeki süreçte değerli hizmetler gerçekleştireceğine inandıklarını söyleyen Alaboyun, Vali Özkan’a başarı dileklerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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