Selçuklu’da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında yürüttüğü çöp konteynerlerini dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri virüsle mücadele kapsamında çöp konteynerlerinde dezenfekte çalışmaları yapıyor. Ekipler çöp konteynerlerinda çöpler alındıktan sonra dezenfekte çalışması yaparken, konteynerlerin etrafı da dezenfekte edilerek temizleniyor. Ayrıca kalvaniz çöp konteynerlerinin da özel dezenfekte araçlarıyla dezenfektasyonu sağlanıyor. Ekipler çöp konteynerlerini periyodik olarak tüm ilçe genelinde sürdürüyor. Virüsle mücadele kapsamında çöplerden virüsün bulaşmaması için dezenfekte çalışmaları günlük olarak yapılıyor. Belediye yetkilileri vatandaşların çöplerini konteynerlerin dışına bırakmamaları gerektiği aksi takdirde yapılan dezenfekte işlemlerinin etkili olmasının zorlaşacağı uyarısında bulundu.

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