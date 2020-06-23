Hacizli araçları, hasarlı araçların bilgileriyle değiştirip satmışlar

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<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da polis ekiplerince, çalıntı ve hacizli araçları satın alıp, hasarlı ve pert araçların bilgileriyle değiştirerek sattıkları iddiasıyla 29 kişi hakkında resmi evrakta sahtecilik suçlamısyla soruşturma başlatıldı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Amirliği ekipleri, çalıntı veya hacizli yakalamalı araçların satın alınıp, hasarlı ve pert araçların bilgileriyle kopyalanarak piyasa sürüldüğünü öğrendi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Konya'da 18 aracın, 17 ilde de 24 aracın bu yöntemle piyasaya sürüldüğünü saptadı. Bu yöntemi kullanan 29 kişinin kimliğinin belirlenmesi üzerine şüpheliler hakkında resmi evrakta sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK <br>2020-06-23 18:01:58<br>

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