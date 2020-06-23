Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Konyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Ligin 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Konyaspor, günü akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla değerlendirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 top kapma yapan yeşilbeyazlılar, antrenmanı gruplar halinde oynanan maçlarla tamamladı.

Tedavisine devam edilen Guilherme Sitya ile takımdan ayrı çalışan Uğur Demirok katılmazken, Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

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