Başkan Altay: "Güneysınır lavantasını marka yapmak istiyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güneysınır ilçesinde alternatif ürün olarak örnek ekimi yapılan lavanta tarlasını ve lavantadan yağ çıkarma işleminin yapılacağı Distilasyon Merkezi inşaatını inceledi. Başkan Altay, hedeflerinin Güneysınır’ın lavantasını marka yapmak olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesince Güneysınır’da yapımına başlanan Distilasyon Merkezi inşaatı ile örnek ekimi yapılan lavanta tarlasını inceledi. Başkan Altay, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmak ve yaşadıkları yerde sosyal hayatı canlandırarak üretime katkıda bulunmalarını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.



"Lavanta, ciddi bir gelir"

Konya’da araziye uygun ürünler denediklerini, hedeflerinin Hadim ve Taşkent’in kirazı, Hüyük ve Derebucak’ın çileği nasıl marka olduysa Güneysınır’ın da lavantasını marka yapmak olduğunu belirten Başkan Altay, “Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalar neticesinde buradaki örnek tarlada üretim gerçekleştirildi. Özellikle lavantadan yağ çıkarılmasıyla ilgili de KOP desteğiyle buraya ciddi yatırım yapıyoruz. Böylece sadece lavanta değil, tıbbi aromatik bitkilerle ilgili de bir merkez oluşacak. Burada çiftçimiz arazisini sulamadan ciddi bir gelir elde etmiş olacak. Ayrıca arıcılık yaparak da bundan ürettiği balın satışını yaparak gelir sağlayacak. Böylece Güneysınır’daki insanımızın cebine çok daha fazla para girmiş olacak” diye konuştu.



"Görsel bir şölen ortaya çıkıyor"

Başkan Altay, denemelerden netice aldıkça yeni alanların ekilmeye başlayacağını ifade ederek, "Burası da bu işin merkezlerinden birisi olacak. Sadece lavanta üretilen yağdan bir kazanç elde edilmiyor aynı zamanda görsel bir şölen ortaya çıkıyor. Burası hem Yerköprü Şelalesi’ne giden yol üzerinde hem de Mersin’e giden yol üzerinde. Bir süre sonra turistlerin de fotoğraf çekimi için geleceği bir alan oluşmasını arzu ediyoruz. Distilasyon Merkezimizin ve lavantanın Güneysınırımıza ve Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir de, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Güneysınır’a her konuda önem veriyor. Özellikle lavanta konusunda ciddi destek veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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