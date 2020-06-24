Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında

DHA

Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında

<br>Tolga YANIKHasan DÖNMEZMümin KARACA/KONYA, (DHA) KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), bugün 2'nci kez hakim karşısına çıktı. <br>Olay,  5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. <br>19 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANIYOR<br>Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömir boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianame 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, açılan davanın ilk duruşması 28 Nisan günü yapıldı. O tarihte Covid-19 testi pozitif çıkan Şeker, duruşmaya, Ses ve Bilişim Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuklu sanık Kadir Şeker, önceki ifadelerini tekrar ettiğini, savunmasını ayrıntılı olarak yüz yüze yapmak istediğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi. Mahkeme, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.<br>İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA <br>Kadir Şeker, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.  Son HSK Kararnamesi'yle Konya Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atanan Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadir Erdeo, duruşmada başkan olarak yer aldı.<br>Duruşmaya Kadir Şeker, ailesi, öldürülen Özgür Duran'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Saat 10.00 sıralarında başlayan duruşma devam ediyor. <br>KADINLARDAN ŞEKER'E DESTEK  <br>Kadın Meclisleri Platformu üyeleri ise duruşma öncesi adliye önüne gelip, Kadir Şeker'e destek verdi. Platform adına açıklama yapan Ezgi Çetinkaya, kadına şiddete sessiz kalmayan Kadir Şeker'e adalet istediklerini söyledi.  DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK -Hasan DÖNMEZ Mümin KARACA<br>2020-06-24 11:27:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altay: "Güneysınır lavantasını marka yapmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Güneysınır lavantasını marka yapmak ...
Başkan Kale: “Laf değil iş üretiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kale: “Laf değil iş üretiyoruz”
Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hacizli araçları, hasarlı araçların bilgileriyle değiştirip satmışlar
YEREL HABERLER Hacizli araçları, hasarlı araçların bilgileriyle ...
Canlı hayvan yüklü kamyonetle panelvan araç çarpıştı: 2 ölü
YEREL HABERLER Canlı hayvan yüklü kamyonetle panelvan araç çarpıştı: ...
Kamyonet, hafif ticari araca çarptı: Karı koca öldü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet, hafif ticari araca çarptı: Karı koca öldü, ...
Konya’da balon turizmi için test uçuşu yapıldı
YEREL HABERLER Konya’da balon turizmi için test uçuşu yapıldı
Konya’da ‘Change’ operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da ‘Change’ operasyonu
Kantinciler destek bekliyor
YEREL HABERLER Kantinciler destek bekliyor
Yavrularından biri öldürülen anne köpeğin gözyaşları
YEREL HABERLER Yavrularından biri öldürülen anne köpeğin gözyaşları
Selçuklu’da dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da dezenfekte çalışmaları sürüyor
Konya’da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Konya’da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
Başkan Kılca: “Eğitime verdiğimiz destek geleceğe yaptığımız en değerli yatırımdır”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Eğitime verdiğimiz destek geleceğe ...
Konyaspor'da Guilherme 4 hafta sahalardan uzak kalacak
YEREL HABERLER Konyaspor'da Guilherme 4 hafta sahalardan uzak ...
Yunak'ta şiddetli yağmur sele neden oldu
YEREL HABERLER Yunak'ta şiddetli yağmur sele neden oldu
Şehit başkanın ailesinden duygusal paylaşım
YEREL HABERLER Şehit başkanın ailesinden duygusal paylaşım
Bera Holding'ten Konya Valisi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Bera Holding'ten Konya Valisi’ne ziyaret
Kulu’da mahalle muhtarları bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kulu’da mahalle muhtarları bilgilendirme ve istişare ...
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Akşehir’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Akşehir’de uyuşturucu operasyonu
Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı açıldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı açıldı
Yunak’da arpa hasadı başladı
YEREL HABERLER Yunak’da arpa hasadı başladı
“Babama Mektup Yazıyorum” yarışmasında dereceye giren mektuplar ödüllendirildi
YEREL HABERLER “Babama Mektup Yazıyorum” yarışmasında dereceye giren ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X