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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (2)

DHA

KADİR ŞEKER:  KADININ AĞLAMA SESLERİNE DAYANAMADIM Duruşmada kimlik tespitinin ardından Kadir Şeker'in savunmasının alınmasına geçildi.  Eve giderken, kadın ağlama sesi duyduğunu söyleyen Şeker, yaşananları şöyle anlattı: ''Eve giderken kadın ağlama seslerini duydum. Kadın, 'Tamam yeter artık' diyerek, ağlıyordu.  Kadının ağlama seslerine dayanamadım. Bakmak istedim. Yanlarına doğru gittim. Adam ayakta, kadına sürekli küfürler ediyordu. Adama 'Ne yapıyorsun, gücün kadına mı yetiyor? dedim. 'Karım değil mi, sanane' diyerek, bana küfür etti.  Bana parmağındaki alyansı gösterdi. Kadın da bana,...

Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (2)

<br>KADİR ŞEKER:  KADININ AĞLAMA SESLERİNE DAYANAMADIM<br>Duruşmada kimlik tespitinin ardından Kadir Şeker'in savunmasının alınmasına geçildi.  Eve giderken, kadın ağlama sesi duyduğunu söyleyen Şeker, yaşananları şöyle anlattı:<br>''Eve giderken kadın ağlama seslerini duydum. Kadın, 'Tamam yeter artık' diyerek, ağlıyordu. <br>Kadının ağlama seslerine dayanamadım. Bakmak istedim. Yanlarına doğru gittim. Adam ayakta, kadına sürekli küfürler ediyordu. Adama 'Ne yapıyorsun, gücün kadına mı yetiyor? dedim. 'Karım değil mi, sanane' diyerek, bana küfür etti.  Bana parmağındaki alyansı gösterdi. Kadın da bana, 'Bu benim eşim, sen git ablacım' dedi. Bu sırada  Özgür, hep bağırıp, küfür ediyordu.  Ben olay yerinden, kameriyeden 10-15 metre uzaklaştım. Arkamdan anneme yönelik küfürler etti. 'Seni bulacağım', deyip küfür etti. Ben de 'Beni bulamazsın' dedim.''<br>'BOĞAZIMA YAPIŞTI, NEFESİM KESİLDİ, ÖLECEĞİMİ HİSSETTİM'<br>Özgür Duran'ın arkasından geldiğini ifade eden Kadir Şeker, ''Sonra arkamdan gelip, gözüme yumruk attı. Bana sürekli yumruklar atıyordu. Sonra boğazıma yapıştı, nefesim kesildi. Öleceğimi hissettim. Belki beni bırakır diye, cebimden bıçağı çıkardım. Ama ben ona karşılık veremedim. Beni de bırakmadı. Sırt üstü yere düşmüştüm. O da benim üzerimde omuzlarımdaydı. Bir süre sonra kalktım ve olay yerinden ayrıldım. Elimde kan olduğunu gördüm. Kendi elimin kesildiğini zannettim. Daha sonra eve gittim. Teyzem ve kuzenime, akşam polisler beni almaya gelince olayı anlattım. Kesinlikte şahsın yaralandığını fark etmedim. Kendi elim kesildi zannettim. Ben böyle olsun istemedim. Çok üzgünüm. Kesinlikle kötü bir art niyetim yoktu. Sadece kadının iyi olduğunu görmek, öğrenmek istedim''dedi. <br>Taraf avukatlarının soruları üzerine Kadir Şeker, ''Ben ona tekme atmadım. Ne de o bana tekme attı. Olay yerine giderken, elimde bıçak yoktu. Benim boğazımı sıkınca, nefessiz kalınca beni bırakır, belki gider diye bıçağı çıkardım. Bıçak benim sağ cebimdeydi. İlk yanına gittiğimde aramızda mesafe vardı. Bana orada saldırdı ve küfürler etti'' diye konuştu. <br>DÖVÜLEN KADIN YAŞANANLARI ANLATTI <br>Duruşmada, Özgür Duran'ın dövdüğü öne sürülen Ayşe D. de tanık olarak dinlendi. İfadesine, önceki anlatımlarının doğru olduğunu belirterek başlaşan Ayşe D., ''Evde, Özgür'le tartışmıştım. Özgür, omzuma vurup, küfür etti. 'Ben bu evde kalmam' dedim. Önce Özgür evden çıktı. Sonra ben evden çıktım. Sonra yakınlardaki parka gittim, orada ağladım. Bir süre sonra üşüdüm ve Özgür'ü aradım. 5-10 dakika sonra kameriyenin önünden bir abla geçti. Bana, 'Yardıma ihtiyacın var mı?' diye sordu. Ben de 'Yok' dedim. Abla giderken tekrar sordu, o sırada Özgür gelip, o ablaya, 'Sen niye karışıyorsun?' diyerek, bağırmaya başladı. Özgür sürekli kameriyeye saldırıyordu. Ben de ağlıyordum. Özgür o kadar sesli bağırıyordu ki apartmandaki herkes camlara çıktı. Bu sırada ismini sonradan öğrendiğim Kadir yanımıza geldi. Kadir geldiğinde elinde siyah saplı bıçak vardı. Kadir, o an, Özgür ile birlikte olduğumuzu düşünemedi. Kadir, 'Kadını neden rahatsız ediyorsun?' dedi. Özgür de 'Sanane kadın benim kadınım' deyip, Kadir'e küfür etti. Kadir'le birbirlerine giriştiler. Özgür, elleriyle Kadir'i uzaklaştırmaya çalıştı. Kadir'e vurmaya başladı. Kadir de ona vuruyordu.  Ben de 'Ne yapıyorsun?' diye çığlık atıyordum. Bir anda Özgür'ün yere düştüğünü gördüm. Dengesini kaybettiğini zannettim. Özgür yerden kalkıp, bir iki adım atıp tekrar yere düştü. Kadir de bu sırada sırt üstü yerdeydi. Kadir yerden kalkıp, hiçbir şey olmamış gibi, elini kolunu sallaya sallaya yürüyordu. Özgür'ü yerden kaldırmaya çalışırken kan olduğunu fark edip bıçaklandığını anladım. 'Ambulans çağırın', diye çığlık atıyordum.  Futbol sahasındaki gençler yardımımıza koştu ve ambulansı aradılar.  Kadir normal bir şekilde olay yerinden ayrıldı''dedi. <br>'KADİR, BANA YARDIM AMACIYLA YANIMIZA GELDİ'<br>Vicdanen rahat olduğunu kaydeden Ayşe D.,  "Kadir, bana yardım amacıyla yanımıza geldi.  Kadir'in direkt gelerek, Özgür'ü bıçakladığını söyleyemem. Bana yardım amaçlı geldi. Kadir'in tek hatası, keşke elinde bıçakla yanımıza gelmesiydi. Kadir'i, suçlamıyorum ve suçlamak istemiyorum. Ben bıçaklama anını görmedim zaten. Özgür sürekli çocuğa bağırıyordu. İlk Özgür, Kadir'e saldırdı. Kadir'e 'Ben sen git ablam, o benim eşim' dedim. Özgür, Kadir giderken elindeki bıçağı gördü ve yeniden hırçınlaştı. Kadir küfür etmedi. Özgür sürekli Kadir'e yönelik küfürler ediyordu. Kadir'in elinde siyah bir bıçak vardı. Kadir vicdanen rahat edecekse, olay yerine bıçakla geldiğini söylemeli. Benim ifadelerim doğrudur. Ben isteseydim o an Kadir'i kötüleyebilirdim. 'Bana sarkıntılık yaptı, saldırdı' da diyebilirdim. Ben ne gördüysem onu söylüyorum''diye konuştu. <br> <br> DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK -Hasan DÖNMEZ Mümin KARACA<br>2020-06-24 12:23:11<br>

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