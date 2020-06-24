Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (3)

DHA

TANIKLAR DİNLENDİ Duruşmada, Antalya Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla bağlanan Ayşe D.'nin ifade verme işleminin ardından diğer tanıklar dinlendi.  Özgür Duran'ın amcasının oğlu Bülent Duran, Eskişehir'den SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, kuzeni ile Ayşe D.'nin evinde bir süre kaldığını, olay günü saat 20.00 sıralarında, Eskişehir'e dönmek için evden ayrıldığını anlattı. Tanık Duran, ertesi sabah uyandığında Ayşe D.'nin kendisini telefonla arayıp, Özgür Duran'ın öldürüldüğünü söylediğini belirtti. Duran, ''Ayşe, bana, 'Kadir olay yerine bıçakla geldi' diye bir şey söylemedi. Daha sonra...

Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (3)

<br>TANIKLAR DİNLENDİ<br>Duruşmada, Antalya Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla bağlanan Ayşe D.'nin ifade verme işleminin ardından diğer tanıklar dinlendi. <br>Özgür Duran'ın amcasının oğlu Bülent Duran, Eskişehir'den SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, kuzeni ile Ayşe D.'nin evinde bir süre kaldığını, olay günü saat 20.00 sıralarında, Eskişehir'e dönmek için evden ayrıldığını anlattı. Tanık Duran, ertesi sabah uyandığında Ayşe D.'nin kendisini telefonla arayıp, Özgür Duran'ın öldürüldüğünü söylediğini belirtti. Duran, ''Ayşe, bana, 'Kadir olay yerine bıçakla geldi' diye bir şey söylemedi. Daha sonra bıçağı çıkardığını ve bunun üzerine ikinci kez bir arbede çıktığını söyledi'' dedi.  <br>Olayın yaşandığı parkın yanındaki apartmanda oturan Meryem Öksüzoğlu (40), gürültüyü duyup mutfak penceresinden baktığını söyleyerek, ''Dışarıdan sesler geliyordu. Ben de mutfak penceresinden baktım. Kameriyede duran ve isminin Özgür Duran olduğunu öğrendiğimiz kişi, kameriye dışındaki adının Kadir Şeker olduğunu öğrendiğimiz kişiye bağırıp küfrediyordu. Bu sırada Kadir, kameriyeden 5060 metre uzaklaştı. Kameriyedeki Özgür Duran da küfür ve hakaret edip, Kadir Şeker'in arkasından koşup, tekme attı. Dönünce yumruk attı. Kadir, tekmeyle karşılık verdi. Özgür, yere düştü. Sonra yeniden ayağa kalktı. Ben bunun üzerine pencereden ayrıldım. Salona geçtim. Camdan baktığımda vefat eden kişi yerde yatıyordu. Kadın da ambulans diye bağırıyordu'' diye konuştu. <br>Tanıklardan Kadir Şeker'in evinde kaldığı teyzesi Vecihan Tektezel ise yeğenin üniversiteye hazırlanmak için 6 aydır yanında yaşadığını kaydetti. Tektezel, Kadir Şeker'in olay günü saat 22.00 sıralarında eve geldiğini anlatarak, ''Kızım yemek hazırlamıştı ama Kadir, yemeyeceğini söylemiş. Bir süre sonra Kadir'i yanıma çağırdım. Bana, 'Teyze ben bir olaya karıştım. Tramvaydan indikten sonra kameriyede kadın ağlıyordu, ona yardım etmek istedim. Yanındaki adam bana evli olduklarını söyleyip, küfretti. Ben ayrılırken de saldırdı. Ben 2-3 gün dışarı çıkmak istemiyorum' dedi. Bıçağın ölen şahsın elinde olduğunu söyledi'' dedi. <br>'BEN CİĞERİMİ KAYBETTİM' <br>Duruşmada müşteki olarak hazır bulunan Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Dalkılıç da şunları ifade etti:<br>"Ben bir anneyim. Ben ciğerimi kaybettim. Biz Kadir'in hayallerini elinden almadık. O kendi hayallerini, kendi aldı. Benim çocuğuma neden tekme attı? Bunun adı 'kasten öldürmedir.' Kadir sadece Özgür'ün değil, bizim ailemizin katilidir. Hakkımı helal etmiyorum. Ona her gün beddua edeceğim. Bıçağı o kadar derine sokmuş ki, eli kesilmiş. Neden başka yerine değil de kalbine saplamış? Benim oğlumu suç kayıtları üzerinden kötülüyorlar. Benim oğlum, bıçaktan nefret eder ve bıçak bile taşımazdı. Şikayetçiyiz.''  <br>Baba Cengiz Duran ise, ''Bu olay bilinçli bir şekilde yapılmıştır. Bacağına, karnına, başka yerine değil de neden kalbine saplamış? Oğlumun kalbine 11 santimetre bıçak girmiş. Bıçağı çıkardıktan sonra elini, kolunu sallaya sallaya ayrılmış. Bu soğukkanlılıkla işlenmiş cinayettir. En iyi şekilde cezalandırılmasını istiyoruz'' diye konuştu.  <br>Özgür Duran'ın ailesinin 2 avukatı da olayın 'kasten adam öldürme' suçu olduğunu öne sürerek, Kadir Şeker'in üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.<br>Kadir Şeker'in 3 avukatı ise, müvekkillerinin öldürme maksadı olmadığını, fiziki olmasa da psikolojik şiddete uğrayan kadına yardım etmek istediğini, 'ikinci bir Emine Bulut vakası olmasın' diye, olayı önlemek istediğini belirterek, tahliyesini talep etti. <br>'ARKADAŞLARIM ÜNİVERSİTEDEYKEN BEN CEZAEVİNDEYİM'<br>Cumhuriyet savcısının olayın boyutunun göz önüne alınarak sanığın tutukluk halinin devamını istediği duruşmada yeniden söz verilen Kadir Şeker, üzgün olduğunu belirtti. Şeker ''Üzgünüm, ama zamanı geriye döndüremem. Haberleri, cezaevinde takip ettim ve benden 'katil' diye bahsettiler. Ben de ismimin böyle duyulmasını, anılmasını istemezdim. Arkadaşlarım üniversiteye hazırlanırken, ben cezaevindeyim. Bunun için çok üzgünüm'' dedi. <br>Daha önceki ifadesinde bıçağı tespih gibi salladığını söylediği hatırlatılması üzerine Şeker, ''Bana, bıçağı tespih gibi mi sallıyorsun diye sorduklarında, ben bir anlık evet dedim. Benim bıçağım genelde çalışma masamda durur. Orada açıp, kapatırım'' diye konuştu. <br>TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ  <br>Mahkeme heyeti, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 16 Eylül gününe erteledi. <br>AVUKATI: 'BUGÜN ESASA DAİR SAVUNMAYA GİRMEDİK' <br>Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Kadir Şeker'in avukatlarından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, ''Bugün esasa dair savunmaya girmedik. Sebebi de henüz toplanmayan delillerimizden, tanıklarımız var. Olaydan sonra maktule yardımcı olan, orada halı sahada oynayan Suriyeli vatandaşların ifadesi alınacak. Yine tutanak hazırlayan bir polis memuru arkadaşımızın ifadesi alınacak. 16 Eylül günü, dosyamızın karara çıkacağını düşünüyorum. Gözden geçirme dediğimiz bir husus vardır, 30'ar günlük süreyle tutukluluk sürecinin gözden geçirilmesi. Temmuz ve ağustos ayında yapılacak gözden geçirme sürecinde de tahliye olmayacağı kanaatindeyiz. Zor bir dosya, tüm kamu vicdanını rahatlatacak. En adil ve en doğru kararın bu heyet tarafından verileceğine inancımız tamdır'' dedi. <br>Kadir Şeker'in üniversiteye hazırlanışın 3'üncü yılı olduğunu, ancak tam olarak hazırlanamadığını bildiren Aladağ, ''Şöyle bir algı oluşturulmaya çalışıldı; Kadir elinde bıçakla geldi. Maksadı oradaki fiziki şiddeti önlemek değil, kasten yaralamak. Kadir'in elindeki 23 santimdir. 23 santim bir bıçakla Kadir'in maktulle boğuşmasını beklemek, hayatın olağan akışına aykırıdır. Biz ısrarla ifade ediyoruz; Kadir olay yerine bıçakla gelmemiştir. Bu ifademizi teyit eden Ayşe D.'nin bizzat olayın hemen ardından maktulün amca oğlu Bülent Duran ile görüşmesi var. Bu görüşmede bıçaktan bahsedilmiyor. Yine olayı gören 4'üncü katta oturan diğer tanıklar Kadir'in elinde olay anında bıçak olmadığını net bir şekilde söylediler'' diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK -Hasan DÖNMEZ Mümin KARACA<br>2020-06-24 14:48:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye ceza kesildi
Başkan Çiğdem’den Konya’da teşekkür ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem’den Konya’da teşekkür ziyaretleri
Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (2)
YEREL HABERLER Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (2)
Üniversiteli genç tasarladığı makine ile günde 500 bin maske üreterek ihraç ediyor
YEREL HABERLER Üniversiteli genç tasarladığı makine ile günde 500 ...
Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında
YEREL HABERLER Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında
Başkan Altay: "Güneysınır lavantasını marka yapmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Güneysınır lavantasını marka yapmak ...
Başkan Kale: “Laf değil iş üretiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kale: “Laf değil iş üretiyoruz”
Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hacizli araçları, hasarlı araçların bilgileriyle değiştirip satmışlar
YEREL HABERLER Hacizli araçları, hasarlı araçların bilgileriyle ...
Canlı hayvan yüklü kamyonetle panelvan araç çarpıştı: 2 ölü
YEREL HABERLER Canlı hayvan yüklü kamyonetle panelvan araç çarpıştı: ...
Kamyonet, hafif ticari araca çarptı: Karı koca öldü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet, hafif ticari araca çarptı: Karı koca öldü, ...
Konya’da balon turizmi için test uçuşu yapıldı
YEREL HABERLER Konya’da balon turizmi için test uçuşu yapıldı
Konya’da ‘Change’ operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da ‘Change’ operasyonu
Kantinciler destek bekliyor
YEREL HABERLER Kantinciler destek bekliyor
Yavrularından biri öldürülen anne köpeğin gözyaşları
YEREL HABERLER Yavrularından biri öldürülen anne köpeğin gözyaşları
Selçuklu’da dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da dezenfekte çalışmaları sürüyor
Konya’da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Konya’da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
Başkan Kılca: “Eğitime verdiğimiz destek geleceğe yaptığımız en değerli yatırımdır”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Eğitime verdiğimiz destek geleceğe ...
Konyaspor'da Guilherme 4 hafta sahalardan uzak kalacak
YEREL HABERLER Konyaspor'da Guilherme 4 hafta sahalardan uzak ...
Yunak'ta şiddetli yağmur sele neden oldu
YEREL HABERLER Yunak'ta şiddetli yağmur sele neden oldu
Şehit başkanın ailesinden duygusal paylaşım
YEREL HABERLER Şehit başkanın ailesinden duygusal paylaşım
Bera Holding'ten Konya Valisi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Bera Holding'ten Konya Valisi’ne ziyaret
Kulu’da mahalle muhtarları bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kulu’da mahalle muhtarları bilgilendirme ve istişare ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X