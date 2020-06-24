Yaralı kuşlar koruma altına alındı

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Konya’nın Akşehir ve Ilgın ilçelerinde yaralı bulunan baykuş, kızıl şahin ve karga koruma altına alındı.

Akşehir ve Ilgın’da vatandaşlar tarafından yaralı bulunan baykuş, kızıl şahin ve karga, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şube Müdürlüğüne bağlı Akşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Hayvanlar görevlilerce tedavilerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi. Yaralı kuşlar tedavileri sonrası doğaya salınacak.

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