Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

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Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi 1109 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.R.I. (61) idaresindeki 42 ZC 455 plakalı motosiklet, sokak içerisinde geri manevra yapan M.A. yönetimindeki 42 ZD 260 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.R.I. yaralandı. Kazayı görenler polis ve ambulansa haber verdi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, çevredeki vatandaşlar yaralıya yardım etmeye çalıştı. Yaralı M.R.I. olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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