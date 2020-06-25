Konya'da 2 mahalleye korona virüs karantinası

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Konya'nın Hadim ilçesinde 2 mahalle korona virüs (Covid19) nedeniyle karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yelmez ve Kalınağıl mahallelerinde Covid19 vakalarına rastlandı. Bunun üzerine her 2 mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı. Karantina başlatılan Yelmez ve Kalınağıl mahallelerinin giriş ve çıkışlarındaki yollar belediye ekipleri tarafından toprak dökülerek kapatıldı.

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