Karatay’da örnek işbirliği

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi arasında toplumsal yaşamı destekleyecek, kırsal ve kentin bir araya getirileceği, ortak çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Karatay Belediyesi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi arasında toplumsal yaşamı desteklemek, taşra ve kenti bir araya getirmek ve hayatın her anına dokunacak ortak çalışmaları gerçekleştirmek için işbirliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokol ile Karatay’ın kültürel, tarihi ve tarımsal potansiyelinin bilgiyle ürüne ve değere dönüştürülmesi, taşra kentin en elverişli şekilde bir araya gelecek projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kurumların ortak proje geliştirmesi, araştırma ve eğitim faaliyetleri düzenlemesi, konferans, fuar, seminer ile çalıştay gibi etkinlikler yapılmasının yanı sıra kurumlar arasındaki ilişkileri de güçlendirecek işbirliği protokolü, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş tarafından Karatay Belediyesinde imzalandı.



“Öncü ilçe olmaya devam edeceğiz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bilginin üretildiği üniversitelerin söz konusu birikimden faydalanmak ve bunu hizmete dönüştürmek amacında olduklarını söyledi.

Başkan Hasan Kılca, yarınlara çok daha güvenle bakabilmek için bu işbirliğinin önemli olduğuna vurgu yaparak, “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile genel bir işbirliği protokolü imzaladık, Bu protokolü çok önemsiyoruz. Çünkü belediye hizmetlerimizde bilimsel temeli olan ve bilimsel altyapısı olan çalışmalarımız daha da artacak. Bu birliktelikte bizlere destek olan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyorum. Bizler de Karatay Belediyesi olarak bilimsel çalışmaların gelişmesi ve şekil alması adına üniversitemize katkı sunacağız. Karatayımız büyük projelerle bayrağı taşıyan öncü ilçe olmaya devam edecek" dedi.



“Üniversitenin bilgi birikimi Karatay’da hizmete dönüşecek”

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş ise ortaya çıkan işbirliği protokolü dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür ederek söz konusu protokol sayesinde bilimsel verilerin ışığında Karatay’da önemli çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, şunları kaydetti: “Karatay Belediyesi ile imzaladığımız protokol ile insan refahına katkı sunmayı ve belediyemizin daha iyi hizmet etmesini amaçlıyoruz. Buradaki temel yaklaşımımız, akademideki biriken bilginin ve teknolojinin belediye aracılığıyla hizmetlere yansımasıdır. Seracılık ve hayvancılık ile tarımın daha birçok alanında bilişim teknolojilerini uygulayacağız. Tüm ekibimizle teknolojik ve akademik desteği vermeye hazırız. Protokolün Konyamıza ve Karatayımıza hayırlar getirmesini diliyorum.”

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