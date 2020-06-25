Op. Dr. Özpınar: “Erken tedaviyle oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Op. Dr. Özpınar: “Erken tedaviyle oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz”

İHA

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, erken göz tedavisinde başarılı sonuçlar alındığını belirterek, hala Türkiye'de 10 bin doğumda bir doğumsal katarakt görüldüğünü ve bunun tedavisinin sadece cerrahi olduğunu ifade etti.

Op. Dr. Özpınar: “Erken tedaviyle oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz”

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, erken göz tedavisinde başarılı sonuçlar alındığını belirterek, hala Türkiye’de 10 bin doğumda bir doğumsal katarakt görüldüğünü ve bunun tedavisinin sadece cerrahi olduğunu ifade etti.
Medicana Konya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, 2019 yılı itibariyle ulusal çocuk göz taraması programının Sağlık Bakanlığı tarafından başlatıldığını söyledi. Daha önceden standart taramalar arasında olmayan sağlık taramasının yapılan girişimlerle kabul edildiğini ifade eden Op. Dr. Yavuz Özpınar, “Bunun tarama programına sokulma nedeniyse çocuklarda tedavi edilebilir göz hastalıklarını çok geç farkına varılmasıydı. Ailelerin bu şikayetleri fark etmesi oldukça geç yaşlarda olmaktaydı. Ulusal çocuk tarama programına başladıktan sonra tıpkı bir işitme, topuktan kan alınması ve ya kalça çıkıklığı testindeki gibi artık yeni doğandan itibaren çocuğun ilkokul çağına kadar 3 farklı bir döneme ayrılarak bir zaman diliminde muayene programları belirlendi” dedi.

“Ülkemizde 10 bin doğumda bir doğumsal katarakt görüyoruz”
Muayene programlarının 03 ay arasında, 3 ve 6 yaşına geldiği zaman yapıldığını anlatan Op. Dr. Yavuz Özpınar, “03 yaş arasında mutlaka doğumsal katarakt bakıyoruz. Hala ülkemizde 10 bin doğumda bir doğumsal katarakt görüyoruz. Bunun tedavisi de sadece cerrahi. Cerrahi yöntemle oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz. 3 yaş göz taramasında ise çocuklarda göz tembelliği, göz numaraları taraması yapıyoruz. Bu aslında daha önemli bir konu çünkü sıklığı daha fazla. Yaklaşık olarak her 100 çocukta 3 tanesinde göz tembelliği görülüyor. Bunların bir kısmı şaşılık kaynaklı bir kısmı miyop hipermetrop ve ya astigmat kaynaklı. Bu yaşlarda tespit ettiğimiz numaraları, gözlük vererek erken yaşta görme rehabilitasyonunu sağlayıp görme kalitesini daha iyi bir hale getiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Erken tedaviyle oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz”
6 yaşındaki çocukla daha iyi iletişim kurabildikten sonra görme seviyeleri, şaşılık ve göz tembelliği taraması yapıldığını kaydeden Op. Dr. Özpınar, “Bu yaptığımız taramalarda da oldukça sık doğumsal katarakt, göz tembelliği, şaşılık ve benzerine tanı koyabiliyoruz. Erken tedaviyle oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu doğumsal göz taramalarını ya aile hekimliklerine yönlendiriyorlar ya da çocuğun takipte olduğu pediatristlerin yönlendirmesiyle bize başvuruyorlar. Bu tarihleri bilen aileler direkt bize de başvurabilirler. Taramalar oldukça basit. Herhangi ilave bir cihaz gerçekleştirmeden numara, katarakt ve şaşılığın tespiti yapılarak oldukça basit bir şekilde düzenleniyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da 97 fabrika çalışanı, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
YEREL HABERLER Konya'da 97 fabrika çalışanı, zehirlenme şüphesiyle ...
Tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdüler
YEREL HABERLER Tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdüler
Evden çıkan yılan korkuya neden oldu
YEREL HABERLER Evden çıkan yılan korkuya neden oldu
Başkan Altay: "Konya, Türkiye’nin gıda güvenliğini sağlıyor"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Konya, Türkiye’nin gıda güvenliğini ...
Karatay’da örnek işbirliği
YEREL HABERLER Karatay’da örnek işbirliği
Yunak’ta doludan etkilenen araziler için çiftçilere uyarı
YEREL HABERLER Yunak’ta doludan etkilenen araziler için çiftçilere ...
Konya'da 2 mahalleye korona virüs karantinası
YEREL HABERLER Konya'da 2 mahalleye korona virüs karantinası
Konya’da restoran kundaklayan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da restoran kundaklayan şüpheli yakalandı
Parkta 'yüksek sesle konuşma' cinayeti; sopayla dövüp, bıçakladılar
YEREL HABERLER Parkta 'yüksek sesle konuşma' cinayeti; sopayla ...
Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (4)
YEREL HABERLER Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (4)
Polisten kaçan sürücüye 13 bin lira ceza
YEREL HABERLER Polisten kaçan sürücüye 13 bin lira ceza
Yaralı kuşlar koruma altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kuşlar koruma altına alındı
Selçuk Üniversitesinde devir teslim
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde devir teslim
Kadir Şeker ikinci kez hakim karşına çıktı, tutukluluk hali devam Şeker ikinci duruşmada, mahkemede savunma yaptı “Üzgünüm böyle olmasını istemezdim, yaşıtlarım üniversiteye hazırlanıyor”
YEREL HABERLER Kadir Şeker ikinci kez hakim karşına çıktı, ...
Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (3)
YEREL HABERLER Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (3)
Sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye ceza kesildi
Başkan Çiğdem’den Konya’da teşekkür ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem’den Konya’da teşekkür ziyaretleri
Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (2)
YEREL HABERLER Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (2)
Üniversiteli genç tasarladığı makine ile günde 500 bin maske üreterek ihraç ediyor
YEREL HABERLER Üniversiteli genç tasarladığı makine ile günde 500 ...
Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında
YEREL HABERLER Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında
Başkan Altay: "Güneysınır lavantasını marka yapmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Güneysınır lavantasını marka yapmak ...
Başkan Kale: “Laf değil iş üretiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kale: “Laf değil iş üretiyoruz”
Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X