Selçuklu’da asfalt çalışmaları sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi ekipleri planlanan yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında Kutbilcihan Caddesinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu caddenin Ahmet Yesevi ile Kahramanlar Caddesi arasında kalan 550 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki yolda yapılan altyapı çalışmalarının ardından Fen İşleri ekipleri yola sıcak asfalt dökerek yolu yeniliyor.

Selçuklu’ya daha iyi bir hizmet için özverili şekilde çalışan ekipler, ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunanyollarda yenileme ile asfalt kaplama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Selçuklu Belediyesi, modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla ilçenin 72 mahallesinde başlattığı asfaltlama çalışmalarının yanı sıra kumlama, parke, bordür ve sathi kaplama çalışmalarını sezon boyunca sürdürecek.

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