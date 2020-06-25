Göle atlayarak intihara kalkışan kadını polis kurtardı

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<br>Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR,(Konya), (DHA)KONYA´nın Beyşehir ilçesinde, E.S.(26) isimli kadın, Beyşehir Gölü'ne atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu. Suda çırpınan kadını, polisler kurtardı.<br>Olay, saat 14.00 sıralarında, Beyşehir Gölü kıyısındaki Aşk Adası olarak bilinen minyatür adada meydana geldi. E.S. adlı kadın, göle atladı. Ardından da çırpınmaya başladı. Göl kıyısındaki işletmeciler, önce yüzdüğünü zannettikleri kadına, 'Yüzmek yasak' diye bağırdı. Daha sonra durumu anlayıp, polise ihbarda bulundu.<br>Gelen polis ekipleri, yüzerek yanına gittikleri kadını kurtardı. Kıyıya çıkartılan E.S.´nin eşinden boşanma aşamasında olduğu bu nedenle bunalıma girdiği öğrenildi.<br>Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi´ne götürülen E.S.´nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammet SIDAL<br>2020-06-25 15:51:19<br>

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