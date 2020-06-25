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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp, müşterilerine göndermiş (2)

DHA

8 KİŞİ TUTUKLANDI Konya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 1'i yabancı uyruklu 2'si kadın 8 kişi sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. 1'i kadın 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.     DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK 2020-06-25 16:37:54

Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp, müşterilerine göndermiş (2)

<br>8 KİŞİ TUTUKLANDI<br>Konya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 1'i yabancı uyruklu 2'si kadın 8 kişi sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. 1'i kadın 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. <br>   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK <br>2020-06-25 16:37:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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