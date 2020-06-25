Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp, müşterilerine göndermiş (2)

<br>8 KİŞİ TUTUKLANDI<br>Konya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 1'i yabancı uyruklu 2'si kadın 8 kişi sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. 1'i kadın 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK <br>2020-06-25 16:37:54<br>
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