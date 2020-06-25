Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş’a konuk olacak Konyaspor, öğleden sonra yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Yeşilbeyazlı futbolcular, 5’e 2 pas çalışması ile idmanı sürdürürken, antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenman tedavisine devam edilen Guilherme Sitya katılmazken, Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü ve fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

Konyaspor yaptığı antrenman sonrası yarın saat 21.00'da İstanbul'da oynanacak maç için yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.