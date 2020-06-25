Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş’a konuk olacak Konyaspor, öğleden sonra yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Yeşilbeyazlı futbolcular, 5’e 2 pas çalışması ile idmanı sürdürürken, antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
Antrenman tedavisine devam edilen Guilherme Sitya katılmazken, Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü ve fizyoterapist yönetiminde çalıştı.
Konyaspor yaptığı antrenman sonrası yarın saat 21.00'da İstanbul'da oynanacak maç için yola çıktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.