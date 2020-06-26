Konya'da otomobil, takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

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<br>2 KİŞİ HASTANEDE, SÜRÜCÜ SEVK SIRASINDA KURTARILAMADI<br>Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkıp, takla atması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden sürücü Fevzi Karagöz (55), Akşehir Devlet Hastanesi'nde ilk müdahale sonrası Konya'daki başka hastaneye sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi. Bahide Karal (49) ve Hatice Bezciyarar (78) da Akşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Emrah Karal (19) ve Necattin Karal'ın (50) tedavilerine devam edildiği belirtildi. <br> <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ<br>2020-06-26 12:34:13<br>

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