Beyşehir'de kan bağışına destek

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, "Okulumda KANpanya var" sloganıyla başlatılan üç gün süreli kan bağışı kampanyasında 198 ünite kan toplandı.

Beyşehir Anadolu Lisesinde Türkiye Kızılay Derneği tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da kampanya kapsamında okula giderek kan bağışında bulundu. Konuk, ilçede bu kampanyaların 12'incisini gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, bağışta bulunarak destek veren herkese teşekkür etti.

Okuldaki kampanyaya 1865 yaş aralığındaki bireylerin katıldığı belirtilirken, bu çerçevede toplam 198 kişinin kan bağışında bulunduğu kaydedildi.

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