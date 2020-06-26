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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Öz: “Kronik hastalığı olanlar sıcak havalarda dışarı çıkmamalı”

İHA

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özgür Öz, yaz döneminin kronik rahatsızlıkları olanlar ve kalp yetmezliği olanlar için birtakım riskler barındırdığını ifade ederek, sıcak havalarda dışarıya çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Dr. Öz: “Kronik hastalığı olanlar sıcak havalarda dışarı çıkmamalı”

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özgür Öz, yaz döneminin kronik rahatsızlıkları olanlar ve kalp yetmezliği olanlar için birtakım riskler barındırdığını ifade ederek, sıcak havalarda dışarıya çıkılmaması gerektiğini söyledi.
Medicana Konya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Özgür Öz, yaz döneminin kronik rahatsızlıkları olanlar ve kalp yetmezliği olanlar için birtakım riskler barındırdığını söyledi.

“Kronik hastalığı olanlar sıcak havalarda dışarı çıkmamalı”
Sıcak havanın kalp yetmezliği olan hastalara en büyük etkisinin vücuttaki sıvı kaybından kaynaklandığını ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özgür Öz, “Hem tansiyon ilacı kullanan hastalarımızda tansiyon düşüklüğüne hem de idrar söktürücü kullananlarda kandaki sıvı miktarının aşırı azalmasına bağlı böbrek fonksiyonlarında bozulma, beyine giden kan akımının azalmasıyla birlikte denge bozukluğu, bayılmalar gibi durumlara neden olabiliyor. Ya da volüm düşüklüğünün belirgin olduğu durumlarda kalbin damarlarına giden kan akımının azalmasıyla kalp krizi gibi durumları tetikleyebilmektedir. O yüzden özellikle kronik hastalığı olanlar ve yaşı ileri olanlar sıcak havalarda dışarı çıkmamaya özen göstermelidir” dedi.
Günlerin uzun olduğu yaz döneminde daha çok besin tüketimi olduğunu kaydeden Dr. Özgür Öz, sıcaklardan dolayı hareketin azalmasıyla besin tüketimindeki farklılıkların kilo almayı tetiklediğini ve bunun zaman içinde kalp damar hastalıklarının ortaya çıkmasını neden olabileceğini aktardı.

“Egzersiz yapmadan önce kardiyoloji muayenesinden geçmesi gerekiyor”
Yaz döneminde uygun zamanlarda egzersiz yapmanın kalp üzerine ciddi derecede faydası olduğunu belirten Dr. Öz, “Tabi ki kalp damar hastalığı olanlar egzersiz yapmadan önce kardiyoloji muayenesinden geçmesi lazım. Egzersiz bir ilaç gibidir, her şeyin fazlası zararlıdır. Egzersizi de uygun dozda yapmak gerekiyor. Özellikle kalp hastalıklarında aşırı egzersizler aşırı risk oluşturabiliyor, bunu da hastalarımızın bilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Sık sık beslenme gibi problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz”
Yaz döneminde diyet konusunda daha çok yeşillik ve sıvı gıdalar tüketme eğilimine girildiğini anlatan Dr. Öz, “Bunlar avantaj olabilmekle birlikte günün uzunluğundan kaynaklanan sık sık beslenme gibi problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu konuya dikkat edilmesinde fayda var çünkü hastalıkların temelinde beslenme bozukluğu, hareketsizlik, stres ve sigara gibi bir takım madde alışkanlıkları olabiliyor. Sigaranın mevsimsel etkisi olmamakla birlikte son dönemlerde sigara kullanımının eskiye nazaran arttığını görüyoruz, klinik deneylerimiz bunu gösteriyor. Bir ara yasak gelmesiyle ciddi derecede azalan sigara kullanımı son dönemlerde biraz duyarlılığımız azaldığından dolayı artma eğilimine girdi. Birçok kişi istediğim zaman bırakabilirim diyor fakat bu istek hiçbir zaman olmuyor. Önemli olan istenildiği zaman bırakmak değil, tamamen sigarayı bırakmak. O da kalp sağlığı için önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

“Çok basite almamak gerekiyor”
Korona virüs salgınının daha çok akciğerleri etkilemekle birlikte hayati risk oluşturan sebebin kalp hastalıklarından kaynaklandığını kaydeden Dr. Özgür Öz, şunları söyledi:
“Sonuçta bu virüs kalp zarını, kalp kaslarını, kalbin ritim dokusunu tutarak kalbin yapısında ve fonksiyonlarında bozukluğa yol açabiliyor. Dolayısıyla bunlar da hayati risk oluşturabiliyor. Zaten ilgili kurumlar dikkat edileceğini sık sık anlatıyorlar. Çok basite almamak gerekiyor, özellikle kalp tutulumunun önemli olduğunu, göğüs ağrısı çarpıntı gibi durumlarda sağlık kurumlarına başvurmalarını, insanların gerekli mesafe, izolasyon temizlik gibi tedbirlere uyması gerekiyor.”

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