Tehlike bugün de sürüyor! 9 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>KONYA, (DHA)KONYA'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı. Kazada ölü ve yaralının olduğu, bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. <br>Kaza, Yunak ilçesi Polatlı karayolu kavşağında meydana geldi. Tarım işçilerine taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı. Kazada, ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. DHA-Genel Türkiye-Konya DHA<br>2020-06-26 16:06:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.