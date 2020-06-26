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<br>BAŞKAN DEMİRHAN: İŞÇİLER, ŞANLIURFA NÜFUSUNA KAYITLI <br>Konya'nın Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, YunakPolatlı kavşağında, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Başkan Demirhan, ''İlçemizde üzücü kaza meydana geldi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı tarım işçilerini taşıyan minibüs, kavşakta TIR ile çarpıştı. Kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum'' dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya <br>2020-06-26 17:20:01<br>

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