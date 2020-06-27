Parkta yüksek sesle telefonla konuşan kişiyi, bıçaklayarak öldüren 4 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Parkta yüksek sesle telefonla konuşan kişiyi, bıçaklayarak öldüren 4 kişi tutuklandı

DHA

Tolga YANIKMümin KARACA/KONYA, (DHA)KONYA'da parkta cep telefonu ile yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle Derviş Bakım'ı (40) sopayla dövüp, bıçaklayarak öldüren şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin Bakım'ı dövüp, bıçakladığını itiraf ettikleri öğrenildi. Olay, iki gün önce saat 03.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Mengene Mahallesi'ndeki Mengene Parkı'nda meydana geldi. Halı yıkama işiyle uğraştığı öğrenilen, evli ve 1 çocuk babası Derviş Bakım, evine yakın noktada bulunan parkta bulunan seyyar...

Parkta yüksek sesle telefonla konuşan kişiyi, bıçaklayarak öldüren 4 kişi tutuklandı

<br>Tolga YANIKMümin KARACA/KONYA, (DHA)KONYA'da parkta cep telefonu ile yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle Derviş Bakım'ı (40) sopayla dövüp, bıçaklayarak öldüren şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin Bakım'ı dövüp, bıçakladığını itiraf ettikleri öğrenildi.<br>Olay, iki gün önce saat 03.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Mengene Mahallesi'ndeki Mengene Parkı'nda meydana geldi. Halı yıkama işiyle uğraştığı öğrenilen, evli ve 1 çocuk babası Derviş Bakım, evine yakın noktada bulunan parkta bulunan seyyar köftecide otururken, cep telefonuyla görüşme yapmaya başladı. Bu sırada Yaşar Durmak (23), yüksek sesle konuştuğunu ileri sürerek Bakım ile tartışmaya başladı. Durmak, tartışmanın ardından parktan ayrılıp, kısa süre sonra yanına arkadaşlarını da alarak, tekrar geldi. Bakım'ı bir süre kovalayan 6 kişi, yakaladıktan sonra sopayla dövüp, kalça ve bacak bölgelerinden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Bakım, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Derviş Bakım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bakım'ın yapılan otopsisinde vücudunda 8 bıçak darbesi ve sert bir cismin darbesine bağlı yaralanmaların olduğu belirtildi.<br>Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, park ve çevresinde çalışma başlattı. Park etrafındaki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan ve görgü tanıkları ile görüşen polis, Bakım'ın olay gecesi Yaşar Durmak ile tartıştığını, çevredekilerin müdahalesiyle ikilinin ayrıldığını, Durmak'ın olay yerinden ayrılıp daha sonra olay yerine yanında arkadaşları ile birlikte geldiğini saptadı.  <br>DÖVÜP, BIÇAKLADIKLARINI İTİRAF ETTİLER<br>Polis, yapılan çalışma sonrası olaya karıştığı tespit edilen Rahman Ardıç (20), Yaşar Durmak (23), Muammer Çağrı (24), Mevlüt Ö. (19), Hamza A. (21), ve R.D.'yi (16) gözaltına aldı. Bakım'ı bıçakladığı belirlenen Rahman Ardıç'ın ifadesinde, Derviş Bakım'ın kendilerine bıçakla saldırdığını, kavga esnasında bıçağın yere düştüğünü, bıçağı yerden alarak Bakım'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Diğer şüphelilerinde benzer şekilde ifade verdikleri kaydedildi.  <br>4'Ü TUTUKLANDI 2'Sİ SERBEST<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Rahman Ardıç, Yaşar Durmak, Muammer Çağrı ve R.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mevlüt Ö. ve Hamza A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK-Mümin KARACA<br>2020-06-27 08:57:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da parkta yüksek sesle konuşma cinayetinde 4 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’da parkta yüksek sesle konuşma cinayetinde 4 ...
Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 923. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir ...
Konya Valisi Özkan yaralı tarım işçilerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Konya Valisi Özkan yaralı tarım işçilerini ziyaret ...
Konya’daki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye çıktı
YEREL HABERLER Konya’daki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye ...
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı (4)
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR çarpıştı: ...
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı (3)- Yeniden
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR çarpıştı: ...
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 6 ölü, 12 yaralı (2)
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 6 ...
Konya'da otomobil, takla attı: 3 ölü, 2 yaralı/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Konya'da otomobil, takla attı: 3 ölü, 2 yaralı/Ek ...
Başkan Kılca, mahalle ziyaretinde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kılca, mahalle ziyaretinde vatandaşlarla ...
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı; ölü ve yaralılar var/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı; ...
Konya’da minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü, 12 yaralı Olay yerine gelen kazazede yakınları kazada yaralanan küçük çocukları kucaklarına alarak bekledi
YEREL HABERLER Konya’da minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü, 12 ...
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı; Ölü ve yaralılar var (1)
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı; ...
Konya’da minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü
YEREL HABERLER Konya’da minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü
Konya'da otomobil, takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Konya'da otomobil, takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (2)
Dr. Öz: “Kronik hastalığı olanlar sıcak havalarda dışarı çıkmamalı”
YEREL HABERLER Dr. Öz: “Kronik hastalığı olanlar sıcak havalarda ...
Beyşehir'de kan bağışına destek
YEREL HABERLER Beyşehir'de kan bağışına destek
Derebucak’ta maske takmayan 4 kişiye 3 bin 600 lira ceza
YEREL HABERLER Derebucak’ta maske takmayan 4 kişiye 3 bin 600 lira ...
Konya'da otomobil, takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Konya'da otomobil, takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (2)
Bilgehaneler yaz etkinliklerini uzaktan eğitimle yapacak
YEREL HABERLER Bilgehaneler yaz etkinliklerini uzaktan eğitimle ...
Başkan Altay, üniversite adaylarına başarılar diledi
YEREL HABERLER Başkan Altay, üniversite adaylarına başarılar diledi
Konya'da refüje çarpan otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da refüje çarpan otomobil takla attı: 3 ölü, 2 ...
Tır otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tır otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı
18 ilde 'FETÖ'nün askeri yapılanması'na operasyon: 15 gözaltı
YEREL HABERLER 18 ilde 'FETÖ'nün askeri yapılanması'na operasyon: 15 ...
Konya merkezli 18 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 29 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Konya merkezli 18 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 29 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X