Konya'da ilk kez peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi

<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında kentte ilk kez peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Peçeteye emdirilmiş bonzainin satış fiyatının bin TL olduğu bildirildi.<br>Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 6 şüpheli 'uyuşturucu imalatından', 12 şüpheli de 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan gözaltına aldı.<br>Operasyon 785 gram toz esrar, 582 adet uyuşturucu hap ecstasy, 14 adet peçeteye emdirilmiş bonzai, 4 kök Hint keneviri ile uyuşturucu satışından elde edilen 3 bin 950 TL ele geçirildi. Peçeteye emdirilmiş bonzainin Konya'da ilk kez ele geçirildiği ve tanesinin satış fiyatının bin TL olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-06-27 12:05:22<br>
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