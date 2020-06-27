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(Düzeltme) Konya’da bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu Beş katlı bir apartmanın son katındaki dairenin mutfağında çıkan yangın sonrası evi yanan daire sahibi ile apartman sakinleri arasında çıkan tartışmayı polis büyümeden sonlandırdı

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın son katındaki dairenin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın sorası evi yanan daire sahibi ile apartman sakinleri arasında tartışma yaşandı.

(Düzeltme) Konya’da bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu Beş katlı bir apartmanın son katındaki dairenin mutfağında çıkan yangın sonrası evi yanan daire sahibi ile apartman sakinleri arasında çıkan tartışmayı polis büyümeden sonlandırdı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın son katındaki dairenin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın sorası evi yanan daire sahibi ile apartman sakinleri arasında tartışma yaşandı.
Yangın, Yeni Mahalle Bağlar Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın son katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Cemal E.’ye ait dairenin mutfağında yangın çıktı. Daireden yükselen dumanların fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangın nedeniyle apartman tahliye edildi. Yangının mutfak tüpünden çıktığını belirleyen itfaiye, oksijen ve gaz maskesi takarak girdiği mutfakta yanan tüpü önce ıslak battaniye ile üzerini örtüp söndürmeye çalıştı. İtfaiye, su sıkarak tamamen söndürdüğü tüpü balkona çıkardı. Yangın sonucu mutfak eşyalarının ve dolaplarının zarar gördüğü belirlendi. Bu arada, yangın haberini alarak çalıştığı iş yerinden gelen evde kirada oturduğu öğrenilen Cemal E.’ye apartman sakinleri "neredesin, nereden geliyorsun" diye tepki gösterince gerginlik yaşandı. Kendisine tepki gösteren bir kişinin üzerine yürüyerek, "işimden geliyorum" diyen Cemal E. ile "sokağa çıkma yasağı var, ne işinden geliyorsun" sözleri ile aralarında başlayan tartışma, araya giren polis tarafından kavgaya dönüşmeden önlendi. Yangının, mutfak bölümünde aile fertlerinin kahvaltı yapmaya hazırlandığı sırada meydana geldiği ve mutfak tüpünden kaynaklandığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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