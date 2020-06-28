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Konya'nın Selçuklulara başkent oluşunun 923'üncü yılı kutlandı

DHA

Mümin KARACA/KONYA, (DHA) 'MEVLANA şehri' Konya'nın Selçuklu Devleti'ne başkent olmasının 923'üncü yılı, 'Selçuklu Payitahtı Konya' temasıyla eski gelenekler yaşatılarak, kutlandı.  Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımcının dahil olduğu programda; Türkiye Selçuklu sultanlarına saygı nöbeti, Selçuklu Gülbank Duası, Selçuklu Nevbet Merasimi'nin yanı sıra birçok etkinlik gerçekleştirildi. Selçuklu sultanları için yapılan dualar ve 'Selçuklu Payitahtı Konya' adlı belgesel gösteriminin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir...

Konya'nın Selçuklulara başkent oluşunun 923'üncü yılı kutlandı

<br>Mümin KARACA/KONYA, (DHA) 'MEVLANA şehri' Konya'nın Selçuklu Devleti'ne başkent olmasının 923'üncü yılı, 'Selçuklu Payitahtı Konya' temasıyla eski gelenekler yaşatılarak, kutlandı. <br>Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımcının dahil olduğu programda; Türkiye Selçuklu sultanlarına saygı nöbeti, Selçuklu Gülbank Duası, Selçuklu Nevbet Merasimi'nin yanı sıra birçok etkinlik gerçekleştirildi. Selçuklu sultanları için yapılan dualar ve 'Selçuklu Payitahtı Konya' adlı belgesel gösteriminin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen oyun sergilendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, katılımcılara hediye olarak Sultan 1'inci Mesud´un kendi adına bastırdığı sikkenin büyütülmüş röprodüksiyonunu (sanat eserinin aslına uygun kopyası) hediye etti.<br>Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, yaptığı konuşmada, Ahmet Hamdi Tanpınar´ın 'Bir başkent daima başkenttir' sözüne vurgu yaparak, Konya´nın başşehir kalmayı başarabilen dünyanın sayılı şehirlerinden olduğunu söyledi. Altay, Konya'nın başşehirlik vasfını yaşayan, yaşatan ve yansıtan şehir olduğu belirtti.<br>AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da "Oldukça anlamlı gün vesilesiyle bir arada bulunmaktayız. Kültürümüz ve medeniyetimizin değerli bir kalesi; ilim, irfan, kültür şehri Konya'mızın Türkiye Selçuklu devletlerinin başşehri oluşunun 923'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Bu kutlamalar bu yıl Büyükşehir Belediyemizin başlatmış olduğu bir organizasyonla ilk defa gerçekleştiriliyor. İnşallah geleneksel olarak çok daha büyük çaplı ve Konya'mıza yakışır, yaraşır tarzda daha büyük kapsamlı bir şekilde kutlamaları devam ettireceğiz. Önemli olan gönüllerde başşehir olabilmek. Konya, gönüllerin şehri olmayı da başarmış bir şehir" dedi.<br>Konuşmaların ardından kutlama programı; 'Selçuklu Pâyitahtı Konya' belgesel gösterimi ile devam etti. Programa katılan akademisyen Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, 'Türkiye Selçuklu Devleti´nin Bize, Bugünün Türkiyesine ve Dünyaya Olan Etkileri' konulu sunum gerçekleştirdi. DHA-Genel Türkiye-Konya Mümin KARACA <br>2020-06-28 10:27:51<br>

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