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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dört mevsimin yaşandığı Geyik Dağı’ndan kartpostallık görüntüler

İHA

Konya ile Antalya il sınırını birbirinden ayıran Orta Toroslardaki Geyik Dağı'nda adeta 4 mevsim bir arada yaşanıyor.

Dört mevsimin yaşandığı Geyik Dağı’ndan kartpostallık görüntüler

Konya ile Antalya il sınırını birbirinden ayıran Orta Toroslardaki Geyik Dağı’nda adeta 4 mevsim bir arada yaşanıyor.
2 bin 877 rakımlı Geyik Dağı eşsiz güzellikleri, endemik çiçekleri ve yürüyüş rotalarıyla daha çok kampçılar, doğa sporcuları ve fotoğraf tutkunları tarafından tercih ediliyor. Haziran ayının sonuna yaklaşıldığı bugünlerde Torosların eteklerinde yaz, yüksek kesimlerinde ilkbahar, zirvesinde de kış mevsimi yaşanıyor. ‘Yalnız Dağcı’ lakaplı doğa sever Hasan Hüseyin Kahrıman’ın çektiği fotoğraflar ise kartpostallık manzaralar oluşturdu. Geyik Dağı’nın zirvesine yürüyüş yapan Kahrıman, dağda bir gece çadırlı kamp yaptığını söyledi. Yükseklerde havanın soğuk ve rüzgarlı olduğunu belirten Kahrıman, “Güneşin doğuşunu Geyik Dağı’nın zirvesinde karşıladım. Bu anlatılamayacak bir güzellikti. Demek ki çok uzaklarda dağlar yok, hava da güzel olunca güneşin doğuşu muhteşem görünüyordu. Bu benim için de farklı bir deneyim oldu. Yükseklerde halen yer yer 3 metre kalınlığında kar var. Eteklerinde ise kar sularının oluşturduğu derecikler ve çevresinde çiçekler var. Tırmanış sırasında adeta 4 mevsimi yaşadım. Zirvedeki anı defterini imzalayıp hatıra fotoğrafı çekildikten sonra geri döndüm” diye konuştu.

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