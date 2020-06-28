Başkan Altay: "En çok hemşehrilerimizle buluşmayı özledik"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine Telgrafçı Hamdi Bey Caddesinde devam etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine sosyal mesafeye uygun olarak devam ediyor. Son olarak Telgrafçı Hamdi Bey Caddesi üzerindeki esnaflar ve vatandaşla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Altay, korona virüs sürecinde en çok özlemini çektikleri konuların başında ziyaretler geldiğini söyledi. Normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğu içinde olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Korona virüs süreciyle birlikte vatandaşlarımızla gönül birlikteliğimiz devam etse de maalesef salgın riskinin önüne geçmek için belli bir süre uzak kaldık. Yeni normalleşme sürecinde ise her fırsatta hasret gideriyoruz. Her zaman olduğu gibi şehrimizi birlikte yönetmek için hemşehrilerimizle istişareye büyük önem veriyoruz. Bu süreci inşallah sağlıklı bir şekilde atlatıp hep birlikte şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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