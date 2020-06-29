İşitme engelli Göksel'i öldürüp, dere yatağına atan 2 şüpheli tutuklandı

<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da, kendileri gibi işitme engelli Göksel Kızıltaş'ı (26) borçalacak nedeniyle bıçaklayarak, öldürdükten sonra cesedini dere yatağına atan M.A. (23) ve D.K. (26), mahkemece tutuklandı. <br>İşitme engelli Göksel Kızıltaş'ın ailesi, cuma gecesi eve gelmeyen oğulları için jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kızıltaş'ın en son kendisi gibi işitme engelli olan arkadaşları M.A. ve D.K. ile birlikte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan M.A. ve D.K., Kızıltaş ile akşam birlikte olduklarını ancak daha sonra ayrıldıklarını söyledi. İkili, jandarmanın, Kızıltaş'ın kendilerinden ayrıldığı yeri göstermelerini istemesi üzerine de cinayeti itiraf etti. Borçalacak nedeniyle çıkan kavgada Kızıltaş'ı bıçaklayarak, öldürdüklerini söyleyen şüpheliler, cesedini de dere yatağına attıklarını anlattı. Bunun üzerine şüpheliler, jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri altında, cesedin olduğu yere götürüldü. Selçuklu ilçesine bağlı merkeze 50 kilometre uzaklıkta bulunan Tepekent Mahallesi'ndeki Arastoras mevkisinde Göksel Kızıltaş'ın cansız bedeni bulundu. <br>TOPRAĞA VERİLDİ<br>Arkadaşları tarafından öldürülen Göksel Kızıltaş'ın cenazesi, Konya Numune Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kızıltaş, Tepekent Mahallesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.<br>Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-06-29 09:28:40<br>

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